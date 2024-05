Briefing de guerre en Ukraine : Zelenskiy appelle à davantage de défenses aériennes après une frappe meurtrière contre un magasin de Kharkiv | Ukraine

La Russie frappe samedi une quincaillerie de bricolage bondée et un quartier résidentiel de la ville ukrainienne de Kharkiv tué au moins six personnes et blessé des dizaines ont déclaré les responsables locaux . Deux bombes guidées ont frappé un hypermarché de bricolage situé dans un quartier résidentiel de la ville, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov à la télévision nationale. Au moins deux des morts étaient des employés du magasin. Quarante personnes ont été blessées, dont au moins trois dans un état grave. Seize personnes sont toujours portées disparues, a indiqué Syniehubov.

Juste de l’autre côté de la frontière, Les attaques ukrainiennes de samedi ont tué quatre habitants dans la région de Belgorod, dans le sud de la Russie, a déclaré le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov. . Gladkov, écrivant sur l’application de messagerie Telegram, a déclaré que trois personnes avaient été tuées dans le village d’Oktyabrsky dans une attaque à plusieurs roquettes. Il a indiqué que dans le village de Dubovoye, une attaque a tué une femme travaillant dans son jardin. Le ministère russe de la Défense a également déclaré que des unités de défense aérienne avaient intercepté et détruit un drone ukrainien au-dessus de la région adjacente de Koursk. Il n’a pas été possible de vérifier les récits de chaque camp sur le champ de bataille.

La Russie a annoncé samedi avoir capturé un autre village dans la région de Donetsk, à l’est de l’Ukraine. , tandis que Kiev a déclaré que Moscou intensifiait ses attaques loin de la région nord-est de Kharkiv. . Le ministère russe de la Défense a indiqué que les troupes avaient « pris le contrôle du village d’Arkhangelske », situé au nord de la ville de Donetsk. Le petit village de première ligne se trouve près de la ville d’Ocheretyne, que la Russie a déclaré avoir capturée au début du mois. L’état-major ukrainien a déclaré samedi que les forces russes étaient « particulièrement actives » près de la ville de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Six échanges de tirs étaient en cours près des villages de Kalynove, Yasnobrodivka et Sokil, au sud du village d’Arkhangelske.

La police ukrainienne a déclaré que trois civils avaient été tués et deux blessés dans les attaques russes contre la région de Donetsk où il y a eu plus de 1 800 grèves au cours de la dernière journée.

Les ministres des Finances du G7 ont évoqué des « progrès » dans la recherche de moyens d’utiliser les bénéfices des avoirs russes gelés pour aider l’Ukraine alors qu’ils terminaient leur réunion samedi. imaginer une proposition concrète à présenter à un sommet des dirigeants le mois prochain. Ils ont réitéré dans leur déclaration finale que les avoirs russes gelés par le Groupe des Sept « resteront immobilisés jusqu’à ce que la Russie paie pour les dommages qu’elle a causés à l’Ukraine ». Mais ils sont allés plus loin, affirmant qu’ils étaient « résolus à appliquer de nouvelles sanctions financières et économiques », notamment dans le secteur de l’énergie. Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a déclaré que Moscou rendrait la pareille si le G7 mettait à exécution sa menace.

Un réarmement à long terme L’Europe dans lequel le Royaume-Uni peut jouer le rôle le plus étroit possible, est nécessaire pour vaincre les ambitions impériales russes, Le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré. Radosław Sikorski a également appelé à un vote majoritaire en faveur des sanctions de l’UE et d’une brigade mécanisée de l’UE forte de 5 000 hommes, et a déclaré Pologne était disposé à soutenir un projet à l’échelle de l’UE visant à inciter les réfractaires ukrainiens à retourner dans leur pays d’origine.