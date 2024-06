Briefing de guerre en Ukraine : la Pologne et ses alliés dépêchent leurs avions alors que la Russie cible les régions ukrainiennes | Ukraine

Les attaques de missiles et de drones russes samedi matin ont été endommagées des installations énergétiques dans cinq régions, a déclaré l’opérateur du réseau national ukrainien, Urkenergo. German Galuschkeno, ministre de l’énergie, a déclaré : « Les installations énergétiques des régions de Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovograd et Ivano-Frankivsk ont ​​été attaquées. » Les défenses aériennes abattues 35 des 53 missiles russes et 46 des 47 drones russesa déclaré le commandant de l’armée de l’air ukrainienne.