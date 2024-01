Nitish Kumar, dans son neuvième mandat, a repris le rôle de ministre en chef du Bihar, exprimant son retour dans l’alliance NDA. Sa trajectoire politique implique de diriger l’alliance JD(U)-NDA en 2020, de passer au JD(U)-RJD Mahagathbandhan en 2022 et de se réaligner récemment sur la NDA. Nitish Kumar a déclaré : « Maintenant, je suis de retour là où j’étais avant », consolidant ainsi son engagement envers la NDA. Cette décision représente un revers important pour le RJD, mettant brutalement fin à son mandat au pouvoir. Malgré l’affirmation de Tejashwi Yadav selon laquelle le JD(U) disparaîtra d’ici 2024, Nitish Kumar reste concentré sur le développement du Bihar. Le paysage politique reste dynamique alors que l’État est témoin d’un changement de pouvoir. Creusez plus profondément

Le ministre en chef du Bihar nouvellement assermenté, Nitish Kumar, et le vice-ministre d’État Samrat Chaudhary échangent leurs salutations lors d’une cérémonie, à Raj Bhavan, à Patna, dimanche. Nitish Kumar a prêté serment en tant que CM du Bihar pour la neuvième fois après avoir rejoint avec son parti le bloc NDA dirigé par le Bharatiya Janata Party (BJP). (ANI/Pappi Sharma)

Le ministre en chef du Karnataka, Siddaramaiah, a défendu le retrait d’un drapeau Hanuman d’un mât de 108 pieds dans le village de Keragodu à Mandya, déclarant que le drapeau national aurait dû être hissé à la place. L’incident a déclenché une controverse politique, le BJP accusant le Congrès d’être responsable des troubles. La police a retiré le drapeau Hanuman, provoquant des protestations des partisans du BJP, du JD(S) et du Bajrang Dal. La police a eu recours à des charges lathi pour disperser la foule. Le drapeau, représentant Lord Hanuman, a été remplacé par le drapeau tricolore. Les habitants avaient collecté des fonds pour l’installation du drapeau, et les travailleurs du BJP et du JD(S) étaient impliqués. L’action de la police faisait suite à des plaintes d’individus inconnus, et le responsable du district de Mandya, N Cheluvarayaswamy, a affirmé que l’autorisation avait été obtenue pour hisser le drapeau national, mais celui-ci avait été remplacé. Le chef de l’opposition R Ashoka a critiqué la prétendue « position anti-hindoue » du gouvernement. Creusez plus profondément

Les dernières nouvelles

Jannik Sinner bat Daniil Medvedev dans un thriller en cinq sets pour remporter son premier Grand Chelem à l’Open d’Australie 2024.

Le Parlement des Maldives sombre dans le chaos alors que les législateurs s’affrontent lors d’une session clé

Nouvelles de l’Inde

Les HC devraient garantir la diversité dans la recommandation des juges en vue d’une élévation, déclare le juge Gavai.

Nitish Kumar prête serment en tant que Bihar CM pour la 9e fois, cette fois avec BJP Dig deep

Questions mondiales

Deux hommes masqués attaquent une église italienne à Istanbul, une personne est morte

“Le seul perdant que je vois, c’est Donald Trump”, le président Joe Biden attaque Trump pour avoir qualifié les anciens combattants de “idiots et de perdants”.

Focus sur le divertissement

Priyanka Chopra a exprimé sa gratitude à Mumbai pour avoir chaleureusement accueilli son mari, Nick Jonas, avec des chants de « jiju » (beau-frère) lors de sa prestation au festival Lollapalooza. Elle a partagé une vidéo sur Instagram montrant la foule enthousiaste et a écrit : “Mon cœur, merci Mumbai”. Il s’agissait de la première représentation des Jonas Brothers en Inde, l’ancienne ville natale de Priyanka. Malgré son absence à l’événement, elle avait déjà salué les fans. Priyanka, connue pour sa présence mondiale, devrait apparaître dans le film hollywoodien « Heads of State » et dans le film bollywoodien « Jee Le Zaraa ». Creusez plus profondément

Faire du sport

Dans un retour époustouflant, l’Angleterre a remporté le premier test contre l’Inde par 28 points, assurant une avance de 1-0 dans la série à Hyderabad. L’impressionnant 196 d’Ollie Pope, associé aux contributions de Rehan Ahmed et du débutant Tom Hartley, a fixé un objectif ambitieux de 231 pour l’Inde. Cependant, l’équipe locale a faibli lors de sa deuxième manche, adoptant une approche défensive et mettant tout en œuvre pour 202. Le débutant Tom Hartley a joué avec un gain de cinq guichets, tandis que Joe Root et Jack Leach ont participé. Cela a marqué la première défaite de l’Inde en test après un Une avance de 100 points dans les premières manches. Ollie Pope a mené la renaissance de l’Angleterre, manquant de peu le double siècle. Jasprit Bumrah a été le meilleur quilleur indien, remportant 4 sur 41, mais la journée a appartenu à l’Anglais Hartley, qui a fait des percées significatives dans la course-poursuite indienne. Creusez plus profondément

Mode de vie et santé

Alors que l’hiver laisse place à des températures plus chaudes, adapter notre alimentation est crucial pour la santé intestinale. Les changements saisonniers ont un impact sur l’appétit et modifient la composition bactérienne de l’intestin. Adopter une variété d’aliments facilite une transition en douceur. Le Dr Charu Dua, nutritionniste clinique en chef, suggère 10 aliments pour la santé intestinale pendant ce changement : 1. Légumes riches en fibres, 2. Aliments riches en probiotiques (yaourt, kimchi), 3. Fruits de saison (baies, melons), 4. Céréales entières (quinoa, riz brun), 5. Herbes fraîches (basilic, menthe), 6. Protéines maigres (poisson, tofu), 7. Hydratation (essentielle à la digestion), 8. Gingembre et curcuma, 9. Aliments prébiotiques (oignons, ail ), 10. Alternatives aux produits laitiers fermentés. Rester hydraté, choisir des options riches en nutriments et incorporer des aliments respectueux de l’intestin favorisent le bien-être général pendant les transitions saisonnières. Creusez plus profondément

