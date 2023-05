Brie Larson retrouve Elijah Allan-Blitz à Rome après sa rupture Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : [email protected]

Soit Brie Larson et Elijah Allan-Blitz sont de retour, ou il est très soutien de son ancienne flamme. Près de deux mois après que Brie, 33 ans, a raconté Bazar de Harper qu’elle et Elijah, 36 ans, ont été faits, les deux réunis à Rome. Brie a assisté à une conférence de presse le 12 mai pour son nouveau film, car elle fait partie de la distribution vedette de X rapide. Quand le presseur fut terminé, elle sortit du cinéma Barberini avec Elijah à ses côtés.

Brie portait un haut noir sans bretelles niché dans un jean taille haute. Elijah portait un jean délavé, un haut blanc et une veste sombre. Tandis que Brie laissait ses longues mèches flotter dans l’air italien, Elijah glissa ses mèches bouclées sous une casquette. Les deux sont passés devant la barricade près du théâtre, devant les fans qui les prenaient en photo sur leur téléphone.

Cette réunion survient après que Brie a indiqué que leur romance n’était plus. « Ce à quoi je reviens toujours, c’est que je dois vivre avec moi-même d’une manière que personne d’autre n’a à faire », a-t-elle déclaré dans un Bazar de Harper interview fin mars 2023. « Vous pouvez me suivre sur le plateau et dire: » Wow, elle sait vraiment ce qu’elle fait. Et puis je rentre chez moi et je me dis : « Je ne sais pas ce que je fais ». Je deviens peu sûr de moi et je pense que je ne suis pas assez, ou j’ai du mal à demander de l’aide ou à parler pour moi-même dans les relations.

« Je n’ai pas de prochain emploi. Je n’ai pas de maison. Je n’ai pas de partenaire. Je n’ai pas de plan. Je suis juste complètement ouverte », a-t-elle ajouté. « Je n’ai plus rien à donner à moins de traverser cette période d’aventure. »

Elijah – un acteur devenu réalisateur – entretient une relation amoureuse avec Brie depuis 2019. Le couple a été aperçu en train de s’embrasser lors d’une virée shopping à Calabasas sept mois après la séparation de Brie avec Planète fantôme chanteur Alex Greenwald.

En mars 2019, Brie a parlé avec HollywoodLa Vie à propos de son personnage, Carol Danvers / Captain Marvel, et à quel point il était important que son personnage pas avoir un intérêt amoureux à l’écran. Cela me rend vraiment heureuse parce que je ne pense pas qu’il manque quelque chose à cette histoire à cause de cela », a-t-elle déclaré. « Cela ne veut pas dire que les films devraient toujours être comme ça, ça veut juste dire que nous pouvons même diversifier cet aspect des choses… nos grands amours dans nos vies. Cette chose pour laquelle nous irions nous battre, jusqu’aux extrémités de la Terre – cela pourrait être notre meilleur ami. Je veux dire, c’est ce que je ressens ! »

