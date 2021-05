Brie Larson, personnalité YouTube. Avec un Oscar.

Et elle est maintenant également célèbre pour ses activités en ligne.

La quarantaine, une autre sorte de captivité, avait fait naître d’autres talents. Mme Larson peut faire de la plongée sous-marine, trouver des champignons comestibles dans la forêt, créer des chansons à partir de commentaires Instagram et préparer des biscuits sans recette. Elle s’est inscrite pour gravir les Grand Tetons sans chercher d’abord une photo sur Google. Elle apprend le français.

En juillet dernier, après une série de gaffes de célébrités, le nom de Mme Larson a commencé à être tendance sur Twitter. Non, elle n’avait pas publié de message de pandémie mal avisé. Au contraire: elle avait ouvert un compte YouTube et partagé sa première vidéo, « alors, j’ai pris une décision … »

Au cours des huit mois qui ont suivi, elle a rassemblé plus d’un demi-million d’abonnés et a utilisé la chaîne pour présenter ses nombreux intérêts dans des vidéos ludiques, plutôt faites à la maison. Elle gagne de 20 000 à 50 000 abonnés par mois.

Contrairement à de nombreux acteurs, Mme Larson, 31 ans, n’était pas à mi-production lorsque le monde s’est fermé. «J’avais déjà décidé de prendre un congé parce que je sentais que j’avais besoin de recalibrer», dit-elle. Mais le début de la pandémie a été un «moment de croissance», car elle a acquis de nouvelles connaissances sur ses collègues hollywoodiens en fonction de la manière dont ils discutaient des questions de sécurité. «Ce qui me tient le plus à cœur, ce sont les gens avec qui je fabrique quelque chose – ils sont plus importants que toute œuvre d’art», a déclaré Mme Larson.

Elle a finalement abandonné presque tous les projets qu’elle avait développés en pré-pandémie. «J’adore le fait que mon travail consiste à montrer un miroir à la société, et que la société a changé, cela signifiait donc que je devais recommencer», a-t-elle déclaré.

Le seul projet qu’elle n’a pas abandonné était la chaîne YouTube, qui était prévue depuis près d’un an. Il reflète la société d’une manière différente; dans cent ans, quelqu’un pourrait regarder ses vidéos et se faire une idée des façons banales dont la classe créative passait son année à l’intérieur. Mme Larson a coupé ses propres cheveux! Elle portait du tie-dye! Elle a joué à Fortnite! Elle a même enquêté sur l’un des grands mystères de la vie: « …. mais va-t-il frire à l’air?