Brie Larson incarnera Elektra en 2025

Brie Larson incarnera Elektra dans une nouvelle production du même nom l’année prochaine, basée sur la tragédie grecque écrite par Sophocle.

Résumé de l’article Brie Larson incarnera Elektra dans une nouvelle adaptation de la tragédie grecque de Sophocle en 2025.

Réalisé par Daniel Fish avec une adaptation de la poétesse Anne Carson, connue pour sa traduction de 1987.

La production sera présentée une semaine à Brighton et onze semaines au Duke of York’s Theatre de Londres.

Les billets seront mis en vente le 2 octobre ; premier grand Elektra londonien depuis le rôle de Kristin Scott Thomas.

Brie Larson jouera Elektra dans une nouvelle production du même nom l’année prochaine. À l’origine une tragédie grecque écrite par le dramaturge Sophocle Au 5e siècle avant J.-C., elle a été reprise et actualisée à de nombreuses reprises depuis. Se déroulant dans la ville d’Argos quelques années après la guerre de Troie, la pièce raconte une lutte acharnée pour la justice menée par Électre et son frère Oreste pour le meurtre de leur père Agamemnon par Clytemnestre et leur beau-père Égisthe.

« Électre, hantée par l’assassinat de son père, est consumée par le chagrin, le besoin de survivre et la soif de vengeance. Lorsque son frère Oreste, perdu depuis longtemps, revient enfin, elle le pousse à une conclusion sauvage et terrifiante, mais à quel prix ? »

La nouvelle adaptation du poète Anne Carson et réalisé par Daniel Poisson Brie Larson jouera Elektra et la pièce sera jouée pendant une semaine à Brighton avant de se déplacer dans le West End pendant onze semaines supplémentaires. Ce sera la première grande version londonienne de la pièce depuis Kristin Scott Thomas a pris le rôle dans Frank McGuinness‘ adaptation au théâtre Old Vic il y a dix ans.

Dans une déclaration, Brie Larson, connue pour ses rôles au cinéma tels qu’Envy Adams dans Scott Pèlerin et comme Captain Marvel dans Capitaine Marvel, Avengers Endgame et Les Merveilles, « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de jouer dans ce drame grec, ou en meilleure compagnie que celle de Daniel Fish et Anne Carson. Raconter des histoires a toujours été ma façon d’organiser ma vie, mes sentiments et mes expériences. »

La traduction de la pièce par Anne Carson a été écrite en 1987 et a été publiée en 2001. Daniel Fish déclare qu’elle « fait exploser la question… ce qui est ancien et ce qui est contemporain ». Il est surtout connu pour sa mise en scène d’Oklahoma ! à New York, qui a remporté un Tony Award en 2019 et a ensuite été jouée à Londres.

Elektra sera jouée au Theatre Royal Brighton du 13 au 18 janvier, puis pendant onze semaines au Duke of York’s Theatre de Londres à partir du 24 janvier. Les billets seront mis en vente à partir du 2 octobre. Elektra est produite par Empire Street Productions, qui a récemment mis en scène Jeu d’esclave et À première vue à Londres.

