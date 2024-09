Brie Garcia donne des nouvelles de sa sœur Nikki après l’arrestation d’Artem Chigvintsev

Brie Garcia partage une mise à jour sur la façon dont sa sœur Nikki Garcia se porte au milieu de son divorce avec Artem Chigvintsev.

Dans le dernier épisode de Le spectacle de Nikki & BrieBrie a expliqué que sa sœur ne participerait pas à l’épisode en raison des événements récents, qui comprenaient également l’arrestation de Chigvintsev pour suspicion de violence domestique le 29 août.

« Nikki n’est pas là parce que, comme vous le savez tous, elle traverse une période personnelle dans sa vie », a déclaré Brie. « Et elle demande simplement de l’intimité pour elle et sa famille, alors nous allons lui accorder cela. »

« Mais elle voit tout le soutien et l’amour », a-t-elle ajouté. « Et nous sommes toujours reconnaissants pour tout votre amour et votre soutien, alors merci à tous pour cela. »

Brie a partagé que Nikki prévoyait de revenir au podcast la semaine suivante.

Brie Bella et Nikki Bella.

Jon Kopaloff/Getty



Cette annonce est intervenue quelques jours seulement après que les anciens lutteurs de la WWE ont été vus ensemble en train d’acheter des citrouilles à Napa Valley, en Californie, le 20 septembre. Nikki ne portait pas son alliance, car la sortie est intervenue une semaine seulement après avoir demandé le divorce. Danse avec les stars alun.

Nikki a demandé le divorce près de deux semaines après l’arrestation de Chigvintsev, 42 ans, accusé de coups et blessures sur sa conjointe à Napa Valley, en Californie, le jeudi 29 août. Des documents obtenus précédemment par PEOPLE montrent qu’il a été arrêté puis incarcéré à la prison du comté de Napa, où il a été inculpé et condamné à une caution de 25 000 dollars avant d’être libéré en moins d’une heure. Bien que cela n’ait jamais été explicitement confirmé, Nikki est vraisemblablement la conjointe en question.

Un représentant pour le Total Bellas La star a confirmé plus tard à PEOPLE qu’elle avait demandé le divorce le 11 septembre et qu’elle « continue de demander du respect de sa vie privée pour elle et sa famille en ce moment ».

Dans sa requête, obtenue par PEOPLE, Nikki a demandé la garde légale et physique exclusive de leur fils de 4 ans, Matteo, permettant à Chigvintsev de lui rendre visite. Elle a également demandé au tribunal de mettre fin à la pension alimentaire pour les deux parties.

Artem Chigvintsev et Nikki Bella.

MediaPunch/Shutterstock



Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain captivantes.

Deux jours plus tard, le 13 septembre, Chigvintsev a déposé une réponse demandant la garde légale et physique conjointe de leur fils de 4 ans, Matteo, et que son ex-femme paie une pension alimentaire en plus de ses honoraires d’avocat.

« Pour le moment, M. Chigvintsev ne fera aucun commentaire sur les procédures en cours », a déclaré à PEOPLE l’avocate de Chigvintsev, Ilona Antonyan. « Les parties se concentrent sur la coparentalité et travaillent ensemble pour les meilleurs intérêts de leur fils. »