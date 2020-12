Être enceinte en même temps a rapproché les Bella Twins plus que jamais.

Ceci est parfaitement clair dans cet aperçu exclusif du tout nouveau jeudi Total Bellas, qui voit Brie Bella et Nikki Bella retour d’un rendez-vous médical commun.

En tant que fans du E! se souvient peut-être que les anciennes stars de la WWE ont vécu l’une à côté de l’autre à Phoenix pendant une grande partie de leurs grossesses, mais ce n’est que lorsque la pandémie de coronavirus a frappé que Nikki et son fiancé Artem Chigvintsev a commencé à envisager sérieusement d’accoucher en Arizona plutôt qu’à Los Angeles.

Tout ce que c’est à dire, jusqu’à ce point sur Total Bellas, Nikki avait surtout fait des allers-retours à Los Angeles pour des rendez-vous chez le médecin. Heureusement, le médecin de Brie est intervenu pour sauver la situation. Comme elle l’explique dans le clip, « Mon médecin m’a dit: ‘Nicole, si tu veux avoir ton bébé ici, je vais ouvrir mon emploi du temps pour toi.' »

Et juste comme ça, les jumeaux ont pu réserver leurs rendez-vous le même jour et enfin voir les échographies de chacun; quelque chose qu’ils n’avaient pas pu faire à cause des restrictions COVID-19.