« C’est vraiment difficile pour le moment », se dit Nikki. «Les contractions sont si douloureuses et elles sont très, très éloignées les unes des autres. Donc, à cause de la façon dont je travaille, elles continuent à me tourner de mon côté à chaque heure.

Au milieu de Nikki, Artem a noté comment la future maman «tremblait si mal».

Dix-huit heures après le début du travail de Nikki, Brie n’avait pas reçu de mise à jour et s’inquiétait pour sa sœur.

Elle a commenté son mari Daniel Bryan (née Bryan Danielson), « Oh mon Dieu! J’espère juste qu’elle ne finira pas comme moi. »

De retour dans la salle d’accouchement, Nikki subissait « l’entraînement le plus dur, n’importe quoi [she’s] jamais mis [her] corps à travers [her] vie entière. »

Pourtant, deux heures après avoir poussé, Matteo n’était toujours pas arrivé. Ainsi, son médecin a dit qu’elle avait deux autres sets avant de devoir faire une césarienne.

« J’ai vraiment peur », a noté Nikki. «Il n’y a aucun moyen que j’ai traversé tout cela et je vais avoir une césarienne. À mon âge, à mon corps, à travers ce stress, met le bébé à travers le stress.