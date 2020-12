La pandémie de coronavirus a gâché les principaux rites de passage des Bella Twins enceintes, mais elles ne voulaient pas que leur baby shower en fasse partie – ce qui nous amène au tout nouvel épisode de ce soir. Total Bellas.

Déterminé à organiser une célébration à la fois sûre et sentimentale, Brie Bella et Nikki Bella ont fini par planifier une petite réunion à distance sociale avec les membres de leur famille et leurs amis les plus proches. Cependant, déterminer OMS ces membres de la famille et amis seraient, n’était pas vraiment facile.

Comme E! précédemment taquiné, la mère de Brie et Nikki, Kathy Colace, voulait faire de l’événement une affaire de famille. Mais aucune de ses filles n’était sur la même longueur d’onde, en particulier Nikki.

«Cela rend les choses difficiles, surtout avec la famille», a dit la maman Matteo expliqué dans un confessionnal. «Je ne peux pas avoir mon père et ma mère là-bas et je n’ai pas parlé à mon frère depuis trois mois. Nous nous sommes disputés. Donc Lauren et je ne communique pas à peu près si mon frère et moi ne communiquons pas … nous ne savons tout simplement pas où nous en sommes. «