Brie Bella (Garcia) aurait encouragé sa sœur Nikki à demander le divorce d’Artem Chingvintsev

Le 29 août 2024, il a été rapporté qu’Artem Chingvintsev, le mari de l’ancienne star de la WWE Nikki Garcia alias Nikki Bella, avait été arrêté pour violences conjugales (coups et blessures). Il a été révélé plus tard que Nikki avait demandé la garde légale et physique de leur fils Matteo dans les documents de divorce.

Dans une mise à jour sur la situation, eonline.com rapporte qu’Artem a déposé une réponse à ses documents de divorce. Il a été noté qu’Artem a demandé une pension alimentaire à Garcia et lui a demandé de payer ses honoraires d’avocat. De plus, Artem demande la garde légale et physique conjointe de leur fils.

Entertainment Tonight a également déclaré ce qui suit à propos du divorce…

« Une source a déclaré à ET que Nikki Garcia était « effrayée et bouleversée » après que son mari, Artem Chigvintsev, ait été arrêté pour violences conjugales en août. Sa sœur jumelle, Brie, l’a encouragée à demander le divorce, car « toute forme de violence ne passe pas » et elle était « inquiète pour Nikki et son fils ». »

La comparution en justice d’Artem est actuellement prévue pour le 4 novembre.