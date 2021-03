« Plus je perds du poids de bébé, plus mes marques de trésor de Buddy apparaissent », a écrit la star de la WWE. « Mon pote a pratiquement grandi grâce à mon nombril lol je suppose que les vieilles histoires de femmes étaient justes sur la façon dont les garçons grandissent! Faible !! Après ma deuxième section en C, j’ai vraiment donné des coups de pied dans les fesses pour récupérer mes abdos! Et tellement l’estomac flasque ce qui est normal après les bébés. Parfois, il m’est difficile de me regarder dans le miroir et de voir mon corps. Je me dis toujours d’être gentil et reconnaissant, mais je suis humain, alors je me sépare. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy