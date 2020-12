CHARLOTTE, Caroline du Nord: Treize matchs dans la saison et les Panthers de la Caroline tentent toujours de trouver comment gagner des matchs serrés.

Les Panthers ont raté une autre belle opportunité dimanche quand ils n’ont pas pu décrocher un premier essai sur leur possession finale, retournant le ballon et perdant 32-27 contre les Broncos de Denver.

Il s’agissait du septième match cette saison où le quart-arrière Teddy Bridgewater avait le ballon entre les mains avec moins de 4 minutes à jouer et une chance d’aider son équipe à égaler ou à prendre les devants pour ne pas être à la hauteur.

Cela va continuer à vous déranger jusqu’à ce que vous exceliez réellement dans cette situation, a déclaré Bridgewater. Si nous pouvions simplement devenir une meilleure équipe de football situationnelle, à commencer par moi, je pense que nous pourrions vraiment faire de grandes choses.

Mais les grandes choses ne se sont pas produites jusqu’à présent, ce qui soulève des questions sur l’avenir à long terme de Bridgewater en tant que quart-arrière partant des Panthers. Jusqu’à présent, il a 3-9 ans en tant que partant après avoir signé un contrat de 63 millions de dollars sur trois ans cette intersaison.

L’entraîneur de première année des Panthers, Matt Rhule, a apporté son soutien à Bridgewater, affirmant qu’il pensait absolument qu’il pouvait être le gars pour aider la Caroline à construire un programme gagnant, mais il a rapidement ajouté que le QB ne pouvait pas le faire seul.

Je ne pense pas qu’il réussira dans deux minutes s’il est limogé sur le premier jeu. Je ne pense pas qu’il réussira si nous avons des gouttes. Je pense que nous devons tous continuer à travailler ensemble pour nous améliorer, a déclaré Rhule. Nous étions en baisse de 15 et il nous a ramenés et ils ont marqué à nouveau. Alors vraiment, à la fin de la journée, il a marqué un tas de points au quatrième quart. J’ai trouvé qu’il était fantastique pendant tout le quatrième quart-temps.

Mais encore une fois, Bridgewater n’a pas pu conclure l’affaire.

Le dernier disque était un désastre.

Après avoir marqué lors de trois entraînements consécutifs, les Panthers semblaient être en bonne forme après avoir obtenu le ballon à leur 27e avec 2:48 à jouer dans le match et une perte de 32-27. Mais Bridgewater a pris un sac de 6 verges au premier essai et a complété une passe de 8 verges au deuxième essai.

C’est alors qu’une situation chaotique s’est ensuivie avec les Panthers se sont précipités vers la ligne pour obtenir un match avant l’avertissement de 2 minutes qui a abouti à une incomplétion coûteuse.

Rhule, qui n’avait pas de temps mort à sa disposition, a déclaré qu’il n’avait jamais voulu que le jeu se déroule et qu’il aurait préféré que le chronomètre se réduise à un avertissement de 2 minutes et se réorganise.

Après le temps mort, Bridgewater a fait face à un quatrième et un 8, a été forcé de sortir de la poche et a jeté sous la couverture à Curtis Samuel, qui a été plaqué pour un gain de 1 mètre, retournant le ballon sur les bas.

Peut-être qu’il pense que (Samuel) le dépasse et que c’est un premier échec, dit Rhule. Mais c’étaient des jeux qui n’étaient pas assez bons pour gagner le match.

Et ce sont les types de jeux qui ont conduit les Panthers (4-9) à perdre sept de leurs huit derniers matchs.

Cela revient à nous de faire les pièces quand les pièces comptent, a déclaré Rhule. «Nous devons juste exécuter. Il n’y a pas grand chose à dire à part ça. Nous devons faire le travail. Nous avons pris un sac. Juste un tas d’erreurs. Nous devons mieux jouer quand cela compte.

Mais Rhule a dit qu’il n’abandonnait pas cette équipe et ne construisait pas pour l’avenir.

Je vais continuer à venir travailler et continuer à me battre, à gratter et à griffer pour faire comprendre aux gars que ce que vous faites compte vraiment, dit Rhule, Vous dites, Oh, mon mal. Vous ne pouvez le dire que plusieurs fois. … Même quand cela semble banal ou même si cela semble anodin, vous devez aller faire votre travail pour que nous gagnions. C’est là que nous sommes. Je ne crois pas à la panique. Je ne crois pas à des changements énormes, énormes, énormes au milieu de la saison. Je pense que vous traversez la saison et que vous essayez de faire ce que vous faites de mieux.

___

