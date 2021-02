Bridget Moynahan est en train d’encourager son ex, Tom Brady.

La Sang bleu actrice, qui partage son fils de 13 ans Jack avec la star de la NFL, s’est rendue sur son Instagram pour célébrer la victoire des Buccaneers de Tampa Bay sur les Chiefs de Kansas City au Super Bowl 2021 le 7 février. Avec une photo de Tom, qui a été nommé MVP du jeu, Bridget a écrit, « Je suis sûr que je ne suis pas le seul de la #patriotsnation à célébrer @buccaneers #superbowl #greatgame #strong #soproud # 55. »

Bridget a également montré son soutien à son ex fin janvier après que ses Buccaneers aient vaincu les Packers de Green Bay et obtenu leur place dans le Super Bowl. «On ne peut pas être plus fière @tombrady», elle tweeté le 24 janvier « a dit qu’il le ferait et il l’a fait. Félicitations @Buccaneers. »

Après la victoire en janvier, les caméras ont repéré l’athlète partageant un câlin avec son aîné. « Puis-je dire bonjour à mon fils? » Le quart-arrière a demandé la sécurité après avoir repéré Jack dans la foule. Quand le duo s’est enfin rencontré, ils se sont embrassés alors que Tom disait à Jack: « Je t’aime, gamin. »