Bridget Fonda photographiée en public pour la première fois en 12 ans : découvrez une actrice des années 90 faisant des courses

L’actrice à la retraite avait l’air complètement différente lors de sa première apparition publique depuis 2009 et près de deux décennies depuis qu’elle a décidé de se retirer du cinéma.

Brigitte Fonda a été repérée à Los Angeles le mercredi 26 janvier. L’ancienne actrice de 58 ans a été vue en train de faire des courses avec son adorable chien, alors qu’elle transportait quelques essentiels, sur les nouvelles photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. Les photos étaient la première fois qu’elle était photographiée publiquement depuis 2009, lorsqu’elle a foulé le tapis rouge lors de la première de Basterds sans gloire avec son mari de presque 19 ans Dany Elfman, 68.

le Jackie Brown L’actrice portait un t-shirt à col en V à rayures noires et blanches, alors qu’elle tenait une tasse de café, son téléphone et ses clés. Elle l’a également gardé confortable en portant une paire de pantalons de survêtement bleu foncé et des baskets New Balance grises. Elle portait également une paire de lunettes et un masque bleu et portait un sac à main avec elle, alors qu’elle était en déplacement.

Bien que Bridget ne soit pas apparue dans des films ou à la télévision depuis 2002 (son dernier rôle était dans le téléfilm Reine des Neiges), elle était un pilier du cinéma des années 90 après avoir connu un succès grand public dans les années 90, en apparaissant dans Le Parrain Partie III. Tout au long de la décennie, elle a joué dans des tonnes de films qui sont devenus des classiques, comme de Quentin Tarantino drame policier Jackie Brown. Elle est également apparue dans la comédie Simple en 1992 et le film d’horreur de 1999 Lake Placid.

Après que Bridget a pris sa retraite d’acteur, elle a épousé le rockeur et compositeur Danny Elfman, qui a marqué des tonnes de grands films, offrant notamment de la musique pour 16 ans. Tim Burton des films dont Edward Scissorhands et Homme chauve-souris. Le couple a un fils ensemble, né en 2005.

Même si le Baiser du dragon L’actrice est peut-être restée à l’écart des projecteurs pendant plus d’une décennie, elle est en fait liée à des tonnes d’icônes hollywoodiennes. En plus de son mari étant un collaborateur régulier de Tim Burton, son père était le gagnant du Golden Globe Pierre Fonda, qui est décédé en août 2019 à l’âge de 79 ans. Le premier rôle de Bridget était en fait avec un petit rôle dans le film classique de Peter Easy Rider. Outre son célèbre père, Bridget est également de Jane Fonda nièce.