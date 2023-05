Lorsque Bridget Carleton entrera sur le terrain de la Scotiabank Arena samedi, elle entrera dans l’histoire.

La native de Chatham, en Ontario, est sur le point de devenir la première Canadienne à disputer un match de la WNBA au Canada lorsque ses Lynx du Minnesota affronteront le Chicago Sky lors d’une exhibition à Toronto.

Carleton s’est dite « super excitée » de faire partie de cette occasion mémorable pour le basketball canadien.

« Je pense que ça va être énorme. Non seulement les vendeurs de billets sont enthousiasmés, mais les petits garçons et les filles qui nous admirent, s’enthousiasment pour le sport féminin en général et l’ont dans notre propre arrière-cour, un accès facile, », a-t-elle déclaré vendredi en conférence de presse.

« C’est énorme d’aider à développer le jeu, donc je pense que tout cela combiné, il y a tellement d’aspects différents qu’un seul jeu peut avoir. »

Le match, qui débutera à 16 h HE, sera diffusé sur TSN et Sportsnet avec un groupe entièrement canadien et entièrement féminin. Meghan McPeak fera play-by-play aux côtés de l’analyste Amy Audibert, tandis que Nikki Reyes, co-animatrice de CBC Le défi ultime du Canada, s’acquitte de tâches secondaires de déclaration.

REGARDER | Carleton discute du match avec Anastasia Bucsis de CBC Sports :

Les billets se sont vendus le jour où ils sont devenus disponibles. La grand-mère de Carleton fera partie de la foule et pourra voir sa petite-fille jouer professionnellement pour la toute première fois.

La joueuse de 25 ans a passé sa saison morte de la WNBA à exercer son métier à l’étranger en Espagne, et sa saison venant de se terminer dimanche, elle a déclaré qu’elle n’avait pas vu sa famille depuis Noël.

« Donc c’est bien d’être en quelque sorte ici. Environnement familier. Oui, ce sera beaucoup. Ce sera probablement éprouvant pour les nerfs une fois que le jeu commencera, mais c’est juste compartimenté à ce stade. Une chose à la fois, et avoir coéquipiers est utile », a déclaré Carleton.

Carleton est l’une des quatre Canadiennes actuellement sur les listes de la WNBA. Natalie Achonwa, qui joue également pour les Lynx, a récemment eu un fils. Kia Nurse a signé avec le Seattle Storm pendant la saison morte, tandis que la recrue Laeticia Amihere a été repêchée huitième au classement général du Atlanta Dream.

Achonwa sera au match, même si elle ne jouera pas. Carleton a déclaré qu’elle, Achonwa et Nurse avaient parlé du jeu dans une discussion de groupe et qu’elles prévoyaient toutes de le vivre de différentes manières.

Amihere a dit La Presse canadienne que le jeu devrait être une source d’inspiration pour les enfants à travers le pays.

« Je n’ai pas pu admirer les joueuses de la WNBA, car elles n’avaient pas les chaînes de télévision au Canada, et évidemment, il n’y avait pas d’équipe au Canada », a-t-elle déclaré. « Donc, pour que les jeunes athlètes puissent regarder et assister à ces jeux, je pense qu’il sera crucial pour eux de pouvoir admirer nos athlètes. »

REGARDER | Amihere drafté par Dream :

Juin dernier, L’athlétisme a rapporté que Toronto était une possibilité d’expansion de la WNBA dès 2024. Les autres régions du mélange comprennent Nashville, Philadelphie, Portland et la région de la baie de Californie.

L’ancienne entraîneure de l’équipe nationale féminine Lisa Thomaidis a déclaré à CBC Sports qu’une franchise WNBA augmenterait la visibilité et les opportunités pour les jeunes femmes.

« Il y a une passion pour le basket-ball dans ce pays, en particulier dans la GTA, mais je pense qu’à travers le pays, cela changerait simplement le paysage, je crois, du basket-ball dans ce pays pour avoir une franchise WNBA », a-t-elle déclaré.

Carleton a convenu que Toronto constituerait un « bon marché », ajoutant qu’il y avait plus qu’assez de talents en dehors de la WNBA qui pourraient facilement filtrer si et quand l’expansion se produit.

« Je pense que cela a du sens avec un environnement, un groupe démographique enthousiasmé par le basket-ball. [Maple Leaf Sports and Entertainment] a été super favorable, évidemment cela se voit à travers ce jeu d’exhibition. Avoir une équipe à Toronto serait vraiment, vraiment cool », a-t-elle déclaré à Anastasia Bucsis de CBC Sports lors d’une récente interview.

REGARDER | Carleton guide le Canada vers les demi-finales de la Coupe du monde 2022 :

La WNBA a rarement traversé les frontières américaines – la dernière fois qu’un match a été joué en dehors des États-Unis remonte à 2011 en Angleterre, et le seul cas précédent remonte à 2004 au Mexique.

La coéquipière du Lynx de Carleton, Kayla McBride, a dit qu’elle pouvait sentir l’excitation.

« Être réellement ici et ressentir l’énergie et évidemment jouer avec Bridget et [Achonwa] et je sais qu’il y a quelques autres Canadiens dans notre ligue, je pense que c’est vraiment spécial pour eux de venir ici et de pouvoir jouer devant leur propre pays », a-t-elle déclaré.

Avant tout faste de samedi, Carleton lancera le premier lancer de cérémonie lors du match des Blue Jays vendredi soir.

Son seul plan de jeu pour ça ?

« Vise haut. »