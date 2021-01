Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

En plus de devenir l’une des émissions Netflix les plus parlées, Bridgerton a inspiré la dernière tendance de la mode: le style Regencycore! Pensez aux manches bouffantes, aux robes fluides, aux détails en dentelle, aux imprimés floraux et aux bandeaux décoratifs. Oh, et beaucoup de corsets parce que les années 1800 ont introduit le concept de l’air arraché!

De gants de dentelle et bandeaux de perles à robes en soie et hauts bustier, nous avons parcouru Internet pour vous aider à trouver tout ce dont vous avez besoin pour incarner votre sœur Bridgerton ou Featherington intérieure. Et même si nous n’avons peut-être pas une occasion qui justifie une robe en organza ornée pendant la quarantaine, la tendance de la mode regencycore offre une dose d’évasion dont nous pourrions tous profiter. Qui a dit que vous ne pouviez pas mettre une robe fluide à porter lors d’une réunion Zoom? Nous pensons que Lady Whistledown approuverait.

Voir ci-dessous pour notre guide complet sur Bridgerton une mode que vous pouvez porter dans la vraie vie!