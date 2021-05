Bridgerton Saison 2 Actualités, rumeurs, casting et date de sortie

Bridgerton a explosé en popularité, avec son adaptation féministe et torride du genre roman traditionnel de la période. Si vous êtes un fan, vous serez heureux d’apprendre que la série de l’ère régence reviendra pour une deuxième saison.

Mais quand cela aura-t-il lieu et qui y sera-t-il? Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter notre sélection des meilleurs émissions et films disponibles sur Netflix ce mois-ci, et notre tour d’horizon de la saison 2 de The Witcher.

Quand la saison 2 de Bridgerton sortira-t-elle? Il n’y a pas de détails sur la date de sortie de la deuxième saison de Bridgerton, mais le tournage est en cours en ce moment. Par conséquent, nous nous attendons à voir le retour de l’émission dans 2022. Vous pouvez consulter la vidéo d’annonce de la saison 2 ci-dessous: Bridgerton saison 2 acteurs et équipe Jonathan Bailey sera la nouvelle star de la série en tant qu’Anthony Bridgerton, et il sera rejoint par la nouvelle venue, Simone Ashley en tant que Kate Sharma. La sœur de Kate – Edwina Sharma – sera jouée par Charithra Chandran. La mère des sœurs, Lady Mary Sharma, sera jouée par Shelley Conn. Parmi les autres nouveaux venus dans le casting, citons Calam Lynch en tant qu’assistant de l’imprimeur rebelle, Theo Sharpe, tandis que Rupert Young jouera le rôle de Jack. Bridgerton a ajouté quatre acteurs à la saison 2: Charithra Chandran jouera Edwina Sharma, la sœur cadette de Kate et Shelley Conn jouera Mary Sharma, la mère de Kate. Saluez également Calam Lynch qui jouera Theo Sharpe et Rupert Young qui jouera Jack. pic.twitter.com/yVvgHYJ2AF – Netflix (@netflix)

5 avril 2021 Quant aux artistes de retour, nous nous attendons à voir Julie Andrews comme la voix de Lady Whistledown, Golda Rosheuvel comme Queen Charlotte, Nicola Coughlan comme Penelope Featherington, Claudia Jessie comme Eloise Bridgerton, Adjoa Andoh comme Lady Danbury, Ruth Gemmell comme Lady Violet et Polly Walker. comme Portia Featherington. Bien que Phoebe Dynevor revienne dans le rôle de Daphné Bridgerton dans un second rôle, malheureusement Regé-Jean Page ne reviendra pas en tant que Simon Bassett, le duc de Hastings. La romance du couple est maintenant un heureux pour toujours et ne sera plus l’objectif principal de la série. Bridgerton saison 2 intrigue Bridgerton La saison 2 sera basée sur le deuxième livre de la série de Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me. Dans cette histoire, Anthony Bridgerton a choisi une femme, mais la sœur aînée Kate se révèle assez importune – et devient lentement la nouvelle obsession d’Anthony. L’actrice Phoebe Dynevor a déclaré dans une interview à Harpers Bazaar qu’elle adorerait voir Daphné jouer un rôle actif dans la vie amoureuse d’Anthony, tout comme il l’a fait dans la sienne. Les abeilles joueront également un rôle dans le développement du personnage d’Anthony, étant donné que son père Edmund Bridgerton est mort d’une piqûre d’abeille à l’âge de 38 ans. Dans les livres, Anthony est terrifié par les insectes, et c’est un point de l’intrigue qui continue de refaire surface. Y aura-t-il plus de saisons de Bridgerton? Même après les diffusions de la saison 2, il y a beaucoup plus de Bridgerton à espérer. Le Hollywood Reporter a confirmé que l’émission avait été renouvelée pour une troisième et une quatrième saison – probablement en réponse à l’explosion de popularité. Comment regarder Bridgerton Bridgerton est un Netflix Original, donc la seule façon de le regarder est avec un abonnement. Les comptes commencent à 5,99 £ / 8,99 $ US et vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Netflix.