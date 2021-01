Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Avouons-le, Netflix & Chill a pris un tout nouveau sens en 2020. Avec plus de temps à la maison, nous nous sommes tournés vers des services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime et plus encore pour nous divertir pendant les moments les plus difficiles. Heureusement, 2020 nous a apporté une pléthore d’émissions dignes de frénésie, dont beaucoup ont été adaptées des livres les plus vendus.

De Le gambit de la reine et Petits feux partout à Bridgerton et Le stand, nous voulons savoir quelles adaptations télévisées ont rendu justice aux livres?

Alors que beaucoup d’entre nous sont allés de l’avant et ont regardé l’émission à la mode sur Twitter, n’oublions pas les livres derrière ces émissions de télévision à succès. De plus, il est amusant de comparer les pièces qui l’ont fait à l’écran.

Continuez à faire défiler pour consulter les livres qui ont inspiré vos émissions préférées et votez pour savoir quelle version est la meilleure!