Bridgerton lance sa première dame de la saison 2

Sonne comme M. Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) aurait pu rencontrer son match.

Netflix vient d’annoncer que Bridgerton a jeté Simone Ashley (Éducation sexuelle) en tant que Kate Sharma, la femme qui est sur le point de voler le cœur d’Anthony dans la deuxième saison de la nouvelle émission préférée de tout le monde. Kate est « une jeune femme intelligente et entêtée qui ne souffre pas d’imbéciles – Anthony Bridgerton est très inclus. »

Lady Whistledown a fait en sorte de noter sur Twitter qu’elle écrirait sur la nouvelle arrivée alors qu’elle frappera la tonne dans la saison deux.

« Un peu de potins juteux, chers lecteurs … » elle Bridgerton Compte Twitter, accompagné d’un emoji d’abeille. « Cet auteur attend certainement avec impatience de nombreuses chroniques sur Miss Kate Sharma. »

Les abeilles joueront certainement un grand rôle dans la deuxième saison, qui suivra l’aîné Bridgerton Anthony dans sa quête pour finalement s’installer à la tête de sa famille. Cependant, la navigation ne sera pas simple pour Kate et Anthony si le spectacle suit le livre, Le vicomte qui m’aimait. C’est en fait la soeur de Kate sur laquelle Anthony a jeté son dévolu pour la première fois, et Kate est «la femme la plus intrigante à avoir jamais honoré une salle de bal à Londres».