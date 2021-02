Le spectacle a également été une grande aubaine pour les amateurs de romans d’amour.

Mais ce que cela va changer, et qui en bénéficiera, c’est une histoire qui n’a pas encore été écrite.

Des temps incertains ont transformé tout le monde en un romantique

« La romance passe un moment. Il est à la mode de se pâmer », explique Tessa Dare, auteur à succès de romance historique, à CNN. Elle dit que c’était passionnant de voir « Bridgerton » devenir un phénomène mondial et de prouver ce que des millions de lecteurs de romance savent déjà: ce genre d’histoires est pour tout le monde.

«L’amour, le sexe et les relations sont des thèmes universellement convaincants», dit Dare.

Ils sont également rentables. Une porte-parole d’Avon, la maison d’édition qui publie les romans « Bridgerton », a déclaré à CNN que les ventes des huit livres originaux « Bridgerton » « avaient augmenté de façon exponentielle depuis la première de l’émission. »

Il n’est pas surprenant que des choses aussi ultra-romantiques et ultra-sensuelles soient en tête des listes de best-sellers et battent des records de streaming. En fait, c’est juste comme d’habitude.

«Le genre romanesque est le genre qui finance le reste de l’édition. C’est la vérité», déclare l’auteur primé de romans contemporains et paranormaux Suleikha Snyder. « La romance soutient le reste de l’industrie de l’édition tout en responsabilisant les lecteurs sur le plan émotionnel. »

Les ventes de romans représentent toujours une part importante de l’industrie de l’édition. Et pendant la pandémie, les titres de liseuses romantiques ont connu un énorme coup de pouce, probablement pour la même raison que « Bridgerton » a résonné auprès du public. Quand tout va mal et que rien n’a de sens, c’est bien de pouvoir s’enterrer, comme une autruche, dans une bonne vieille évasion.

«L’année écoulée a été si difficile pour tout le monde. Collectivement, nous avions besoin d’une infusion massive de joie», dit Dare. « Si le monde ne peut s’entendre sur rien d’autre, au moins 63 millions de foyers peuvent célébrer le sourcil parfaitement arqué du duc de Hastings. »

« Bridgerton » pourrait séduire de nouveaux lecteurs de romance

Bien qu’il s’agisse d’un genre florissant et en évolution, les étrangers regardent souvent les romans d’amour avec dédain. Chaque fois qu’une série comme « Bridgerton » prend un pied culturel, une partie de cette stigmatisation disparaît. L’effet peut être gagnant-gagnant, attirant plus de lecteurs vers la romance et encourageant les fans de longue date, qui ont peut-être caché leur passion, à partager davantage sur le genre qu’ils aiment.

«En grandissant, nous avons eu cette image de romans au fromage que vous prenez à l’épicerie, et les gens ont conservé cette idée», explique Roni Loren, un auteur de romans contemporains à succès. « Voir la popularité de ‘Bridgerton’ légitime le genre pour certaines personnes. Cela donne aux gens la permission de commencer à vérifier des choses dans la section roman d’amour. »

Pourquoi, exactement, les écrivains et les lecteurs de romans continuent à se battre avec ces hypothèses est une question épineuse.

«Sexisme», dit simplement Tessa Dare. « La société est prête à considérer tout ce qui est produit par des femmes pour des femmes comme étant moindre, et il a toujours été supposé que la romance est frivole, mal écrite et peu attrayante pour les hommes. Le succès de Bridgerton prouve que toutes ces hypothèses sont fausses. »

Tout comme dans les livres, il y a des parties de l’émission « Bridgerton » qui sont, ahem, épicées pour dire le moins. (Épisode 6. C’est l’épisode 6. De rien.) Il y a même des déchirures de corsage. Et beaucoup a été écrit sur la façon dont la série, comme la plupart des romans d’amour, est formée uniquement du regard féminin: les femmes sont les meilleures amies, la famille, les rivales et les intrigants pointus. Les hommes, bien que complexes à leur manière, sont tout ce que quelqu’un pourrait souhaiter chez un partenaire: attentionné, spirituel, respectueux et bien, très chaud.

Sur les réseaux sociaux, les gens s’amusent à poster leurs réactions à certaines des scènes les plus chaudes – parfois avec rien de plus qu’un visage entendu ou quelques petits bruits de verklempt.

« Je regarde Bridgerton pour l’intrigue, » un autre mème populaire dit , suivi de diverses photos des hommes sexy, étiquetés: «L’intrigue».

À quelle fréquence les femmes obtiennent-elles quelque chose comme ça, de plaisir sexuel et émotionnel spécialement conçu pour elles? À travers des générations de reprises de Playboy, de films de Michael Bay et de médias à prédominance masculine, les romans d’amour ont fourni exactement cela: un havre pour les femmes pour explorer leur sexualité, leur agence et ce que signifie être aimée et désirée.

Ce genre de valeur ne peut pas être identifié avec un signe dollar, et lorsque les médias sociaux sont allumés avec des gens qui plaisantent et partagent leurs opinions romantiques coquines, il ne s’agit pas seulement d’augmenter les résultats. Il révèle le véritable impact du genre et invite les autres à se prélasser dans la lueur tamisée.

De nouveaux yeux sur la romance mettent l’inclusivité à l’honneur

Cependant, cette lueur ne brille pas uniformément sur toutes les expériences, et quand il s’agit d’inclusivité, « Bridgerton » occupe une place curieuse. Dès le début, la série a attiré l’attention en raison de sa distribution diversifiée, y compris un homme de premier plan noir, une reine noire et des personnes de couleur dans toutes sortes de rôles, petits et grands. C’est un départ des romans de Quinn, qui ne donnent aucune indication de race et, comme tant de romans de l’époque de la Régence, se situent sur le fond très blanc de la haute société londonienne du XIXe siècle.

Ainsi, bien que «Bridgerton», la série télévisée, offre une expérience inclusive à ses fans, ce niveau de représentation ne se répercute pas dans le monde de la romance tel qu’il se présente. Bien qu’il y ait des étincelles d’un nouvel intérêt pour l’industrie, les écrivains espèrent que le succès de l’émission incitera les lecteurs à explorer un plus large éventail d’histoires d’amour.

«Nous accueillons les nouveaux lecteurs via« Bridgerton »à bras ouverts», déclare Suliekha Snyder. « Mais le point de friction avec la philosophie » la marée montante soulève tous les bateaux « est que parfois elle ne soulève que certains bateaux. »

« Ces nouvelles personnes ne graviteront-elles que vers la romance blanche de l’époque de la Régence? Ou est-ce que l’ouverture d’un livre de Julia Quinn et se rendre compte que le duc est en fait blanc les fera rechercher des livres plus diversifiés et inclusifs, élargissant ainsi le réseau?

Lorsque Snyder, qui est sud-asiatique, s’est lancée dans l’écriture de romans, elle a remarqué de nombreux livres dans le genre fétichisés et autres personnes sud-asiatiques. Cela l’a poussée à écrire des histoires avec des personnages d’origine sud-asiatique.

Snyder met en garde contre le fait de considérer ce niveau de «diversité» dans l’édition comme une sorte d’option, ou une façon de remplir une étagère spéciale dans le magasin. C’est, souligne-t-elle, simplement la réalité.

«La diversité et l’inclusion ne sont pas seulement un outil éducatif. Ce sont nos vies. C’est ce que nous aimons», dit-elle. « Et cela fait partie de la lutte que nous avons eue au cours des dernières décennies. Il suffit de rappeler aux gens que [authors of color] existent et sont réels et que nos livres ont autant d’attrait de masse que ceux d’un auteur blanc. «

Parlant d’attrait de masse, « Bridgerton » l’émission de télévision a également soulevé des questions alléchantes sur la popularité des médias inclusifs.

« Je ne pense pas que la série contribue à faire avancer la conversation sur la diversité dans la romance », déclare l’auteur Alyssa Cole. « Mais si ce n’était pas l’inverse »

Cole, romancière contemporaine, historique et de science-fiction, a remporté plusieurs prix pour ses livres mettant en vedette des héros et des héroïnes noirs, handicapés et LGBTQ. Historiquement, la fiction romantique par et mettant en vedette des personnes extérieures à la population blanche, hétérosexuelle et capable a été évitée par les grands éditeurs. Ces dernières années, même la Romance Writers Association, la principale organisation du genre, a été déchirée par des accusations de préjugés.

En bref, il est courant que des histoires comme celles-ci ne se vendent pas.

Mais, postule Cole, la vérité exposée par le succès de Bridgerton, et l’avenir qu’elle peut inviter, sont plus prometteurs.

« À ce stade, nous avons vu plusieurs adaptations de romance avec des personnages noirs et des personnages de couleur ajoutés – ces séries auraient-elles eu autant de succès sans une distribution diversifiée? » elle demande. « Et si la diversité fait partie intégrante du succès d’une adaptation, pourquoi ne pas adapter plus de livres d’auteurs de couleur? »

Dans la romance, tout le monde mérite une fin heureuse

S’il y a vraiment un « effet Bridgerton » dans l’industrie de la romance, il doit être clair qu’il doit en être un qui stimule les écrivains et les lecteurs de tous horizons. Après tout, le thème fédérateur de la romance – que vous soyez amateur de loups-garous, de cybersexe, d’écossais en kilts ou de femmes en séjour – est que tout le monde mérite une fin heureuse.

«Je pense que c’est là que réside l’importance de l’inclusion, avoir cet espace pour naviguer en toute sécurité dans nos identités tout en sachant que cela se terminera par un heureux pour toujours», dit Snyder. « Lecteurs queer, lecteurs de couleur … quand nous sommes reflétés dans les pages, nous voyons nos heureux-toujours-après normalisés. Et c’est radical. Cela ne devrait pas être. Cela devrait être banal. Mais nous sommes pas encore là, malheureusement. «

Ce sont les choses à retenir la prochaine fois que quelqu’un rejette la romance comme frivole. Oui, il y a du sexe. Oui, il y a du plaisir et de l’évasion. Et ces choses ne justifient aucune excuse.

Mais la romance signifie plus pour les gens que cela.

« C’est très féministe. Dans beaucoup de romances, la femme se sauve. C’est tellement un consentement pro – c’est notre fantasme, que nous voulons être traités avec respect », dit Roni Loren.

Cole dit qu’un autre grand tirage au sort est la confiance. «Les personnages sont souvent gardés en raison de traumatismes passés. Une partie de leur histoire consiste à apprendre à faire confiance à quelqu’un, et cette confiance n’est pas une erreur», dit-elle.

« L’un des plus grands fantasmes est que vous pouvez vous montrer – tout de vous-même, y compris les mauvaises choses – à un partenaire ou à un ami, et avoir confiance qu’il vous aimera toujours. Dans une romance, cette confiance est toujours récompensée au fin. »

Lorsque les lecteurs ouvrent un roman d’amour, ils ont confiance que quelque chose d’eux-mêmes se reflétera dans ces pages, peu importe qui ils sont, qui ils aiment ou comment ils vivent.

Et si une émission Netflix très sexy et très rentable peut ouvrir la voie à davantage de ces histoires à raconter, alors amenez l’amour.