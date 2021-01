Oubliez de revoir Contagion – les téléspectateurs de ce verrouillage recherchent une pure évasion via le nouveau drame d’époque de Netflix Bridgerton.

La torride Gossip Girl rencontre Jane Austen corsage ripper s’est avérée un succès colossal pour le géant du streaming, avec plus de 64 millions de foyers à l’écoute depuis la première de la série le jour de Noël.

Maintenant, l’assistant du réalisateur de l’émission, Barnaby Boulton, a partagé sa photographie personnelle du plateau, montrant les acteurs et l’équipe dans des moments francs dans les coulisses alors qu’ils faisaient la série à succès.

Le talentueux photographe a capturé les moments amusants et non posés loin des caméras, prenant ses photos sur place à Bath, Londres et York, et dans les studios de Londres.

Avec la fin du tournage au début de 2020, quelques semaines à peine avant que la pandémie de coronavirus ne frappe, les scènes détendues sans masque semblent déjà d’une autre époque.







Travaillant sur un film, Barnaby capture Phoebe Dryvenor toujours en costume d’époque dans le rôle de Lady Daphne Bridgerton, vérifiant rapidement son téléphone portable dans ses mains gantées.

« Une dame qui a une navigation très gracieuse sur son Instagram », a-t-il légendé la photo.







Une autre image montrait Phoebe, 25 ans, tirant la langue avec effronterie, tout en tirant un visage vers la caméra.

L’actrice a partagé une galerie d’images de Barnaby, écrivant: « Quelques souvenirs très heureux du tournage de Bridgerton. »







Ses frères à l’écran de dreamboat Anthony (Jonathan Bailey), Benedict (Luke Thompson) et Colin (Luke Newton) posent pour une photo, ressemblant à un boyband de la régence dans leurs costumes élaborés.

Barnaby écrit sur Instagram: « Le 19ème siècle n’a jamais été aussi beau ».







Regardant le plus décevant, malgré sa robe sobre, Claudia Jessie fait un clin d’œil à la caméra alors qu’elle est déguisée en Lady Eloise.

Écrit Barnaby: « Un rayon de soleil. »







Il partage des plans de l’équipage dans ses pulls de Noël, des caméramans supervisant le drame et du casting se mélangeant hors de l’écran.

Bridgerton suit les épreuves et les tribulations des clans Bridgerton et Featherington à l’ère Regency de Londres alors qu’ils font face aux hauts et aux bas du marché matrimonial de la haute société.

Une adaptation de la première de la populaire série de huit livres de l’auteur américaine Julia Quinn, la série fait partie d’un contrat de 150 millions de dollars conclu entre Netflix et la productrice Shonda Rhimes pour créer un contenu exclusif.

Rhimes a précédemment organisé une série de séries à succès, notamment des drames médicaux Grey’s Anatomy and Private Practice, un drame politique Scandal, un thriller juridique How To Get Away With Murder et un drame de la caserne de pompiers Station 19.