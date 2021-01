Écoutez, Bridgerton fans: Même Lady Whistledown n’a pas ce scoop.

Au milieu du succès massif de la nouvelle série Netflix, qui suit l’histoire d’amour de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et duc de Hastings Simon Bassett (Regé-Jean Page), créateur de l’émission Chris Van Dusen taquine le nombre de saisons à venir. Comme les fans le savent peut-être, la série est basée sur l’auteur Julia Quinnles livres bien-aimés sur les huit frères et sœurs de Bridgerton. Alors, cela signifie-t-il qu’il y aura huit saisons au total?

«J’ai l’impression que la première saison portait principalement sur Daphné et son histoire d’amour avec Simon. Mais, étant une famille de huit enfants et huit livres, j’aimerais pouvoir me concentrer et vraiment raconter des histoires et des histoires d’amour pour tous les frères et sœurs Bridgerton », a déclaré Van Dusen Collisionneur. « Pour chaque personnage, bien sûr. »

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement s’il voulait huit saisons, Van Dusen a confirmé: « J’adorerais ça. En cas de succès, j’adorerais ça. »