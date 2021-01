Shonda Rhimes‘scandaleux drame Regency Bridgerton est un succès retentissant sur Netflix. Et maintenant qu’il a été renouvelé pour une deuxième saison, le casting de l’émission torride s’est assis avec L’afterparty Netflix hôtes David Spade, Fortune Feimster et Londres Hughes pour discuter de ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans le futur, ainsi que de quelques secrets intrigants dans les coulisses.

Jonathan Bailey, qui incarne Anthony Bridgerton, le personnage de la série se concentrera sur la saison 2, a eu pas mal de connexions sur la série jusqu’à présent. Lorsqu’on lui a demandé si ce dames allait changer ses habitudes, Jonathan a révélé que les choses pourraient changer pour Anthony à la deuxième saison de l’émission.

« Ce n’est pas un homme très heureux », a expliqué Jonathan. « Il semble en quelque sorte être l’incarnation de la façon dont la société est vraiment en quelque sorte désordonnée, comme la société patriarcale pour les hommes et les femmes et donc, il est bon de montrer à quel point les hommes peuvent être méchants et à quel point ils peuvent contrôler ils peuvent être, en particulier avec Daphné, en tant que c-kblocker. Mais oui, je suis vraiment optimiste pour son avenir. Il ne peut que s’améliorer. «