La grande sortie de Noël de Netflix n’a rien à voir avec des guirlandes, des cadeaux ou le père Noël, et tout à voir avec la romance, le scandale et le matchmaking.

Bridgerton est la première chose à sortir de l’énorme contrat de 100 millions de dollars (74 millions de livres sterling) de Shonda Rhimes le service de streaming, et les attentes pour le drame de huit épisodes sont donc élevées.

Shonda Rhimes, la créatrice de l’émission télévisée la plus populaire au monde – Grey’s Anatomy – a basé ce nouveau drame sur les romans les plus vendus de Julia Quinn.

Image:

Le producteur exécutif Chris Van Dusen avec l’actrice Phoebe Dynevor. Pic: Netflix



Mais alors que le programme se déroule à Regency London, le genre est chamboulé avec une reine de l’héritage mixte et un regard féminin tout au long de la série.

Le co-créateur et producteur exécutif de Bridgerton Chris Van Dusen – qui a travaillé en étroite collaboration avec Rhimes pendant des années sur des émissions telles que Grey’s Anatomy and Scandal – dit qu’en basant la nouvelle série sur une période historique, tout en prenant également une licence artistique, ils ont créé quelque chose il pense plaira au public moderne.

Il a déclaré au podcast Backstage de Sky News: « J’ai pris un fait possible, et c’est l’idée que la reine Charlotte était la première reine de la race mixte d’Angleterre, et c’est quelque chose que de nombreux historiens croient fermement qu’il existe des preuves et c’est quelque chose qui a vraiment résonné avec moi. .

«L’idée m’a vraiment frappé parce qu’elle m’a fait me demander, à quoi cela aurait-il vraiment ressemblé? Qu’est-ce qui aurait pu arriver? Qu’est-ce qu’elle aurait pu faire? Aurait-elle pu élever d’autres personnes de couleur dans la société et leur accorder des titres, des terres et des duchés?

« Et c’est vraiment l’idée de notre Simon Bassett (le duc de Hastings de la série) est né. C’était une question d’un peu d’histoire et d’un peu de fantaisie et où ils rencontrent cette intersection était vraiment ce qui était fascinant pour moi. »

Rhimes et sa société de production Shondaland sont vénérées par de nombreux acteurs de l’industrie pour avoir permis à un public diversifié de se voir à l’écran grâce à leurs choix de casting.

Image:

Rege-Jean Page et Phoebe Dynevor comme Simon Basset et Daphne Bridgerton. Pic: Netflix



Van Dusen dit que si la race est une partie très importante de leur processus, il n’aime pas le terme «casting daltonien».

«Je pense que le mot« daltonien »implique que la couleur et la race ne sont pas prises en compte, et je ne pense pas que ce soit vrai pour Bridgerton.

«Je pense que la couleur et la race font vraiment partie de la série et font partie de la conversation de la série, tout comme des choses comme la classe, le sexe et la sexualité le sont … En fin de compte, je voulais que Bridgerton reflète le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, et même si nous sommes au 19e siècle, je voulais toujours que le public moderne s’y reconnaisse et se voit à l’écran, peu importe qui vous êtes.

« Ayant travaillé à Shondaland pendant si longtemps, depuis Grey’s Anatomy, c’est ce que nous faisons là-bas, nous choisissons les meilleurs acteurs pour des rôles qui représentent le monde d’aujourd’hui. »

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Le monde d’aujourd’hui est également représenté à Bridgerton avec la façon dont le spectacle regarde les femmes et leurs relations avec les hommes.

Il se déroule pendant la première saison où les jeunes femmes devraient trouver des fiancés, et avec les syndicats finalement décidés par les hommes de leur vie.

Mais la série ne laisse pas les personnages s’en tirer avec la représentation conventionnelle des hommes à l’époque.

Jonathan Bailey, qui joue Anthony Bridgerton dans le drame, a déclaré Backstage: «M. Darcy est si attrayant, si distant et comme incroyablement défunt émotionnellement.

«Il y a cette idée de romancer les personnages masculins qui ne sont pas présents et qui ne sont pas disponibles et qui doivent être enseignés par une femme à ressentir, ce que je pense que nous avons continué à voir.

Image:

Il n’est pas M. Darcy – Jonathan Bailey est Anthony Bridgerton. Pic: Netflix



Rege-Jean Page qui joue le duc de Hastings explique: « Je pense que c’est un thème universel, tu es un peu lié par ces fausses icônes de la masculinité, qu’il faut être fort tout le temps, il faut être dominant .

«Vous devez avoir beaucoup de fierté et tenir des vendettas contre votre père mort, alors qu’en fait, nous découvrons que la force naît de la vulnérabilité, de la découverte de l’empathie, de l’apprentissage de mieux aimer les autres.

«Et je pense que cela se perpétue à peu près à n’importe quelle période dans laquelle j’ai travaillé, donc c’est agréable de pouvoir explorer cela dans ce qui est par ailleurs souvent un genre très traditionnel.

La star de Derry Girls, Nicola Coughlan, qui joue la jeune débutante souvent frustrée Penelope Featherington, a déclaré à Backstage que Shondaland avait élevé la barre pour le casting télévisé.

Image:

Nicola Coughlan joue Penelope Featherington, perpétuellement frustrée. Pic: Netflix



« Ce qu’ils ont fait pour défendre les rôles des femmes – des femmes compliquées – à la télévision, pour les personnages LGBTQ, pour la diversité à la télévision, ils ont brisé ces limites, mais cela a poussé tout le monde à les admirer et à dire, peut-être que nous pourrions le faire. ou nous devrions faire cela, ce que tout le monde devrait être.

« Et je pense que Bridgerton est un si grand ajout à cette famille. J’ai l’impression que cela ressemble à quelque chose de très nouveau, mais appartient aussi vraiment à ce monde, je pense que les gens le sentiront quand ils le regarderont. »

Bridgerton est sur Netflix le jour de Noël, écoutez notre critique de l’émission sur l’épisode de cette semaine du podcast Backstage.