Bridgerton veut explorer le consentement tout en ignorant son propre problème flagrant de consentement.

Bridgerton, La première collaboration de Shonda Rimes avec Netflix, pourrait être une somptueuse folie scandaleuse à travers Regency London. Mais comme beaucoup de séries Shondaland, il y a beaucoup de moments sombres et dérangeants, et la première saison de la série nous laisse plus de questions que de réponses. Chef d’entre eux: l’équipe créative se rend-elle compte à quel point elle a géré la scène de viol?

La romancière Julia Quinn a écrit la série de romans sur laquelle Bridgerton est basé, en commençant par Le duc et moi en 2000. La première saison, écrite par le vétéran de Shondaland Chris Van Dusen (Scandale, Grey’s Anatomy), suit Le duc et moi assez étroitement – y compris une scène qui est au cœur de l’intrigue mais qui a été appelée à plusieurs reprises par les lecteurs de romance au fil des ans comme un viol.

Au cours des deux décennies qui ont suivi la sortie du livre, une grande partie de la société est devenue plus consciente de ce qui est et n’est pas une relation sexuelle consensuelle, et la série a délibérément modifié la scène pour la rendre moins explicitement non consensuelle. Cela m’indique que Van Dusen et ses collègues créatifs connaissaient les problèmes de la scène qu’ils adaptaient. Mais la version de cette scène qui s’est terminée dans la série est toujours non consensuelle, malgré les ajustements. Et bien que cela soit présenté comme une grave violation de la confiance entre les parties consentantes, cela passe sans aucune reconnaissance explicite de la part de l’émission que ce qui vient de se passer était une violation profondément troublante du consentement.

Bridgerton est thématiquement concerné par la dynamique du consentement éclairé, ce qui rend encore plus étrange que cette scène n’ait pas été abordée; en effet, s’il y a des répercussions durables pour la victime de l’agression ou sa dynamique avec son violeur, on ne les voit pas réellement.

Parce que cela se passe assez rapidement et que le récit passe immédiatement des spécificités de la rencontre sexuelle elle-même, je ne suis pas sûr que tout le monde jugera cette scène de la même manière que moi. Mais c'est pourquoi nous devrions en discuter.





Notre héros a un secret qui prépare le terrain pour tout

Bridgerton est une romance historique se déroulant à l’époque de la Régence de Londres, une période de salles de bal tournoyantes du XIXe siècle et d’intrigues de la haute société. Notre histoire tourne autour de la magnifique débutante Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) et de la fausse parade nuptiale qu’elle organise lors de ses débuts sur le «marché du mariage» de Londres, le rituel de la classe supérieure des fonctions sociales qui aident les dames et les messieurs éligibles à faire un match.

Bien qu’elle vienne d’une famille puissante et fasse sensation à ses débuts, Daphné a du mal à attirer les prétendants – alors elle parie (correctement) que simuler une cour avec un duc très éligible ravivera l’attention des autres messieurs. Son choix de célibataire: Simon, le duc de Hastings (Regé-Jean Page), un Noir dont la famille a récemment été élevée à la pairie. Simon essaie d’éviter les complots matrimoniaux parce qu’il a juré de ne pas se marier, en raison de son vœu solennel de ne jamais engendrer d’enfants afin de laisser toute sa lignée familiale, son titre et tout, mourir avec lui. C’est une promesse qu’il a faite pour contrarier son défunt père violent, qui a abusé émotionnellement de Simon toute sa vie et se souciait plus de son duché qu’autre chose.

La ruse relationnelle est mutuellement bénéfique pour Daphné et Simon, car elle lui permet d’éviter de participer sérieusement au marché du mariage. Mais bien sûr, entre se chamailler et faire semblant d’être amoureux, les deux faux tourtereaux développent bientôt une véritable romance. Grâce à une tournure malchanceuse d’événements impliquant des malentendus épiques, des rendez-vous amoureux secrets et un duel – vous savez, l’habituel – le scénario entraîne Daphné et Simon dans un mariage arrangé à la hâte. Cela conduit à des tas de scènes de sexe parce que c’est un couple chaud qui est chaud l’un pour l’autre. Mais leur nouvel amour crée également une toute nouvelle série de problèmes découlant du vœu de Simon de ne jamais engendrer de famille – un vœu dont Daphné ne sait rien.

Cette sous-parcelle contribue à BridgertonL’idée thématique la plus intéressante, si elle finit par dilapider, est la relation entre scandale, secrets et consentement éclairé. L’intrigue tourne autour du choix de Simon de ne pas dire à Daphné qu’il a juré de ne pas avoir d’enfants. Au lieu de cela, il lui dit seulement qu’il «ne peut» pas avoir d’enfants, une nette différence avec «ne le fera pas». Cette tromperie la place dans une position doublement vulnérable: Daphné est dans l’ignorance du sexe en général, en tant que femme qui n’a eu aucune éducation sexuelle, et comme elle obtient la plupart de sa tutelle de lui directement, elle n’a aucun moyen de savoir qu’il cache des choses. elle sur sa santé et ses pratiques sexuelles.

La duplicité de Simon est, dans une certaine mesure, involontaire – il n’a pas l’intention de piéger Daphné dans le mariage, mais lorsque les événements conspirent pour faire du mariage une nécessité, il l’accepte, racontant une histoire qui implique son incapacité à engendrer des enfants plutôt que de raconter. elle la vérité. Le récit traite la différence entre «ne peut pas» et «ne sera pas» comme une distinction cruciale, qui remplit Daphné d’horreur et d’amertume lorsqu’elle s’en rend compte. C’est un virage intéressant car Bridgerton qualifie le phrasé trompeur de Simon de délibéré, ainsi que son choix de continuer à lui mentir par omission. Cette tromperie a placé Daphné dans la position d’être incapable de donner son consentement éclairé, que ce soit au sexe ou à l’ensemble de leur relation.

Le problème est qu’elle ne le comprend qu’en le violant.

Laissez-moi revenir en arrière. (Attention: c’est sur le point de devenir assez graphique et dégoûtant.)

La scène de viol est brève et dérangeante, mais elle n’est pas traitée comme un viol

Daphné ne sait rien du sexe lorsqu’elle se marie. Sa mère, trop embarrassée pour lui donner les détails, l’envoie dans son lit conjugal sans aucune préparation. Pendant ce temps, au lieu de dire à sa nouvelle femme ce qui se passe, Simon aime le sexe vorace avec Daphné mais adopte la vieille méthode contraceptive éprouvée de se retirer à chaque fois. Finalement, Daphné découvre qu’il y a un lien entre Simon ne jamais terminer l’acte et son insistance sur le fait qu’il ne peut pas avoir d’enfants. Déterminée à savoir s’il en est capable, elle prend le contrôle pendant les rapports sexuels et se positionne sur lui pour qu’il ne puisse pas se retirer.

Quand il réalise sa situation difficile juste avant l’orgasme, Simon semble alarmé et essaie de s’arrêter – il crie deux fois pour que Daphné attende – mais il est trop tard. Une fois qu’elle a atteint son objectif, elle s’arrête et il traite ce qui vient de se passer sous le choc.

La chose la plus étrange à propos de ce moment est que je ne suis pas sûr que les auteurs de l’émission considèrent cette scène pour être une scène de viol. Daphné est immédiatement furieux contre Simon pour lui avoir menti, et le spectacle se concentre alors sur sa trahison et sa rage; elle a même un discours sémantique sur la différence entre «ne sera pas» et «ne pourra pas». Il est clairement destiné à expliquer les subtilités du consentement éclairé, mais aucune de la duplicité de Simon ne justifie la façon dont Daphné tire son secret – et, pour être clair, son sperme – hors de lui. Un mauvais moment de consentement non informé ne justifie pas un moment de relations sexuelles non consensuelles. Et priver Simon de son consentement à la fois au sexe et à la paternité, même au moment de l’apogée, est toujours un viol.

Si l’émission avait vraiment exploré l’idée que le mensonge de Simon conduisait à une autre violation similaire du consentement, cela aurait pu aboutir à des choix narratifs vraiment intéressants impliquant les deux d’entre eux traitant les retombées de leurs deux trahisons et apprenant à communiquer plus clairement et plus soigneusement. et avec sensibilité.

Mais la série ne s’attarde pas sur les choix de Daphné, ni sur les conséquences à long terme à partir de ce moment. L’incident ne semble pas avoir d’impact sur la capacité de Simon à faire confiance à Daphné au lit. Au lieu de cela, le spectacle se tourne vers la méfiance de Daphné à son égard pour lui avoir menti, s’attardant sur le besoin de Simon de gagner son pardon et d’abandonner son vœu au nom de leur bonheur.

Je dois noter ici qu’une version encore plus non consensuelle de cette scène se produit également dans le roman. Quinn a clairement écrit le scénario comme une violation: «Daphné l’avait réveillé dans son sommeil, avait profité de lui alors qu’il était encore légèrement en état d’ébriété, et l’avait tenu contre elle pendant qu’il versait sa semence en elle.

Depuis que le livre a été écrit, d’innombrables écrivains et lecteurs de romans ont inséré des commentaires productifs sur le rôle du viol (et des tropes de consentement douteux comme la «séduction forcée») dans la fiction romantique. Mais selon Quinn elle-même dans un échange récent avec le vlogger de romance BooksandKrys, les problèmes de consentement dans cette scène ont volé sous le radar à l’époque. Le duc et moi a été publié. «Oui, c’était choquant, mais personne ne semblait penser que Daphné avait fait quelque chose de moralement mal», a-t-elle dit à BooksandKrys. «Ce n’est qu’au fur et à mesure que les années passaient et que nous avons acquis une nouvelle compréhension du« consentement »que les gens ont commencé à remettre en question ses actions.»

Quinn a offert une certaine perspective sur la dynamique du viol dès 2003; parlant alors à Temps, a-t-elle commenté, «Je ne peux pas imaginer un roman d’amour publié aujourd’hui où le héros viole l’héroïne et elle tombe amoureuse de lui … Je ne peux penser à rien dans mes livres que n’importe quelle féministe trouverait répréhensible. … Et je me considère comme féministe.

Pourtant, en 2010, la scène était discutée parmi les lecteurs comme un exemple d’agression sexuelle et d’absence de consentement. En 2015, les lecteurs disséquaient la scène pour souligner sa dynamique inquiétante.

Le fait que les créatifs de la série aient inclus cette scène tout en la rendant moins large, mais toujours explicitement, non consensuelle, suggère qu’ils savaient qu’elle devait être réparée. Mais il semble qu’ils n’aient pas vu à quel point ils l’ont finalement mal géré. Sans signaler plus efficacement que le choix de Daphné était tout aussi violent pour Simon que son secret l’était pour Daphné, Bridgerton sape toute son expérience d’exploration des limites du consentement.

À travers ce moment, le spectacle sape également sa relation centrale, nous amenant à remettre en question tout le fondement de l’affection de Daphné et Simon l’un pour l’autre. Car Bridgerton ne fait pas un effort pour dépeindre le viol de Simon par Daphné comme un énorme problème qui doit être abordé pour qu’ils guérissent leur mariage, nous n’avons pas vraiment beaucoup de moyens de comprendre si leur confiance mutuelle est vraiment complètement réparée à la fin. Et on ne nous donne aucune assurance qu’elle ne violera pas sa confiance la prochaine fois qu’elle décidera qu’il pourrait lui mentir.

C’est aussi franchement une lampe à gaz géante; même au moment où j’écris ceci, je me demande si je me trompe peut-être et que la scène n’était pas viol – ou si, peut-être, c’est peut-être la seule fois dans l’histoire où quelqu’un se fait violer et ce n’est tout simplement pas si grave, alors c’est un peu normal que la série passe sous silence et passe à autre chose et Simon semble tout à fait bien après.

De toute évidence, ce sont d’horribles plats à emporter pour un spectacle à nous laisser. La dynamique du consentement est complexe et souvent frustrante et déroutante, mais une chose est presque universellement certaine: le viol est un gros problème, et il affecte et modifie souvent énormément à la fois le survivant du viol et le violeur. Pour Bridgerton Pour transmettre de manière inefficace que Daphné a violé Simon, puis le traiter comme s’il s’agissait d’une note secondaire mineure du problème beaucoup plus important de lui mentir, il est plus difficile pour le public qui le regarde de comprendre à quoi ressemble le consentement.

Le fait que la victime du viol ici soit à la fois un homme et une personne de couleur rend encore plus flagrant le fait que la série passe sous silence l’incident. Les hommes sont souvent considérés comme des victimes silencieuses d’agression sexuelle, et les hommes noirs en particulier sont souvent les boucs émissaires de la violence sexuelle, ce qui efface encore davantage le statut des hommes noirs victimes d’agression sexuelle. Dans ce contexte, l’accent mis par la série sur Simon en tant qu’instigateur du choix de Daphné le décrit essentiellement comme étant responsable de son propre viol. Cela va dans le sens du gaslighting culturel plus large des hommes noirs et du rejet du blâme des hommes et des femmes blancs qui les violent.

Bridgerton a attiré sa juste part de critiques élogieuses comme, entre autres, «délicieuse poubelle». En tant que grand amateur d’histoires d’amour depuis toujours Bridgerton s’adapte, ce que je déteste le plus dans cette synthèse, c’est qu’elle implique que les ingrédients de cette histoire font partie de la nature inhérente de la romance historique torride et racée. Non seulement c’est une attitude condescendante envers un genre qui est souvent très littéraire et très sérieux, mais c’est tout à fait faux: le viol, en particulier le viol non reconnu, n’est en aucun cas une caractéristique de l’écriture de romance historique, et il n’était pas non plus sans réponse et sans débat à l’époque. Quinn a écrit cette histoire il y a 20 ans. D’innombrables romanciers ont fait mieux que cela. Bridgerton aurait pu et aurait dû suivre leur exemple.