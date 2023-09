Bridgeport remporte sa victoire contre Beallsville | Actualités, Sports, Emplois

BROOKSIDE — Bridgeport est entré dans le match de vendredi soir contre Beallsville, leader de l’OVAC 1A, dans la foulée d’une séquence de trois défaites consécutives. Une grande partie de ce dérapage a été attribuée à une grave série de blessures du Bulldog.

Les jeunes protégés de l’entraîneur Fred Ray ont cependant repris le chemin de la victoire via un triomphe 49-39 à la maison contre une équipe de qualité des Blue Devils au Perkins Field du stade Bill Jobko.

Bridgeport a désormais une fiche de 3-4 dans la campagne et se rendra au Steubenville Catholic Central, invaincu, dans une semaine à partir d’aujourd’hui.

Ce revers n’était que le deuxième en sept départs pour Beallsville. Les Blue Devils visitent Weirton Madonna vendredi.

Les Bulldogs se sont creusés un gros trou au début, prenant un retard de 21-7. L’équipage de Ray, cependant, a répondu avec 36 points sans réponse pour prendre le commandement.

Une foule de Bulldogs ont réalisé des efforts remarquables.

En tête de liste se trouvait sans aucun doute le touche-à-tout Jaki Threet. L’étudiant de deuxième année de 170 livres a livré une performance pour les âges.

Threet a lancé trois passes de touché, a couru pour une et a capté une passe de 29 verges d’Aiden Kinney pour un cinquième six points.

Threet a complété 7 passes sur 10 pour 153 verges tout en ajoutant 81 verges au sol en 12 tentatives.

«Jaki a passé une excellente soirée. Il l’a fait dans les trois phases. dit Ray. C’est un jeune homme talentueux.

Le senior Michael Marshall et le junior Avery Jackson ont également produit des efforts gagnants impressionnants.

Marshall a galopé sur 140 verges et deux touchés en seulement quatre courses. Jackson, quant à lui, a réussi des passes TD de 24 et 82 verges, respectivement, cette dernière étant une remarquable saisie à une main.

L’avance 21-7 de Beallsville a été favorisée par des erreurs de Bridgeport.

Un touché est survenu après un coup de dégagement élevé du Bulldog et un autre a été mis en place par une interception de Dalton Fulton qui l’a renvoyé aux Bulldog deux.

L’assaut de 36 points de Bridgeport a été déclenché par des frappes rapides.

Threet a lancé Jackson pour le score de 24 verges dans une série de trois matchs. Jackson a ensuite passé à Marshall pour les points bonus.

Après un botté de dégagement de Beallsville, Marshall a pris le cliché suivant et a sprinté 35 mètres pour payer. Andrew Alvarez a ajouté le PAT, donnant aux hôtes une avance de 22-21, qu’ils n’abandonneront jamais.

Après un autre botté de dégagement des Blue Devils, Threet a localisé Jackson sur la ligne de touche et le talentueux receveur l’a transporté d’une seule main et a couru 82 mètres pour payer. Threet s’est connecté avec Lyric Brown pour la passe de conversion et un avantage Bulldog 30-21 dans les dernières minutes de la première mi-temps.

Bridgeport a reçu le coup d’envoi de la seconde mi-temps et n’a eu besoin que de trois jeux pour poursuivre sa frénésie de buts. Marshall a couru autour de l’extrémité gauche sur un galop de 53 verges. La passe de conversion a échoué, laissant les hôtes en tête 36-21.

Au milieu du troisième cadre, Coen Brinker de Bridgeport a couvert un échappé des Blue Devils au Beallsville 14. Threet a immédiatement fait équipe avec Brown sur un touché de 14 verges. Alvarez a converti le PAT pour un avantage de 43-21.

Beallsville ne s’est pas déroulé tranquillement.

Les Monroe Countians ont pris le coup d’envoi qui a suivi et se sont lancés dans une séquence de huit matchs et 51 verges, couronnée par le gardien d’un an de Garrett Perkins. L’arrière latéral haussier Conner Hagan a accumulé les points bonus, réduisant le déficit à 43-29.

Les Blue Devils ont fait une grosse pause en récupérant leur coup de pied en jeu. Deux jeux plus tard, Perkins a sprinté 38 verges pour payer. Il a ajouté la séquence de conversion, ce qui en fait un éclairage de 43-37 avec 2:58 au troisième quart.

Bridgeport a ajouté un peu de répit sur une course de deux mètres de Threet. La passe bonus a raté mais les hôtes menaient toujours, 49-37.

Beallsville s’est rapproché un peu lorsque Bridgeport, reculé sur sa ligne des deux mètres, a tâté dans la zone des buts, portant le score à 49-39 avec 5:24 à jouer.

Les Blue Devils ont monté une dernière menace, avançant jusqu’au 15 des Bulldogs. L’entraînement a été contrecarré via un limogeage par Bulldog Senior Law Chambers.

« Ça fait du bien de remporter une victoire. Nous avons traversé une période difficile. » » remarqua Ray. « Notre attaque a vraiment bien performé. Nous avions un très bon équilibre.

«Je suis fier de mes gars. Ils ont battu une très bonne équipe ce soir. » a ajouté le Temple de la renommée de l’OVAC. « Nous devons encore nettoyer certaines choses, notamment les pénalités. Mais c’est bien de gagner à nouveau.

Cette victoire donnera un coup de pouce majeur à Bridgeport dans les classements informatiques des séries éliminatoires. Les Bulldogs sont entrés dans le match au 17e rang de la division VII, région 27.

Beallsville a connu une énorme nuit au sol, se précipitant vers 319 rayures. Hagan a récolté 133 de ces verges tandis que Perkins s’est précipité pour 122 et quatre touchés. Les Blue Devils, cependant, n’ont eu aucune attaque aérienne, complétant seulement 2 passes sur 13 pour 18 verges.

« Sanctions. Des pénalités et encore des pénalités. Ils nous ont tués. » » a déclaré le patron de Beallsville, Rusty Bondy. « Nous avons été battus par une meilleure équipe ce soir. Chapeau bas à eux. »

Beallsville occupait la quatrième place du classement de la région 27 avant la défaite.

L’attaque explosive de Bridgeport a été déclenchée par un effort exceptionnel de la ligne offensive. Le groupe comprenait Chad Coulson, Will Hunt, Matthew Kuzmicki, Gage Drummond et Chambers.

À la mi-temps, Markiee McCormick a été couronnée reine des retrouvailles de Bridgeport High 2023.







