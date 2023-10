Le programme Bridge to Business témoigne de l’engagement de l’UAB à favoriser la réussite éducative et à assurer une transition académique transparente pour les futurs professionnels des affaires.

Photo d’Andréa MabryFaire le saut vers une université de quatre ans peut sembler écrasant pour certains, mais des programmes comme le programme Bridge to Business Transfer de l’Université de l’Alabama à la Collat ​​School of Business de Birmingham sont conçus pour faciliter une transition en douceur pour les étudiants des collèges communautaires qui aspirent à gagner leur licence.

Le programme B2B offre gratuitement des ressources inestimables aux étudiants, dans le but d’assurer un transfert réussi vers l’UAB. Les étudiants des collèges communautaires peuvent Inscrivez-vous en ligne pour que le programme B2B ait accès à un large éventail d’avantages et d’opportunités.

Laura Tull, directrice de Transfer Student Success à la Collat ​​School of Business, affirme que les relations personnelles au sein du B2B rendent le programme unique et attrayant pour les étudiants potentiels.

« C’est le feedback constant que j’entends de la part des étudiants – c’est la touche personnelle », a déclaré Tull. « Les étudiants B2B n’appellent pas une réception et sont transférés plusieurs fois. Ils ont mes coordonnées et peuvent venir ou prendre rendez-vous virtuel pour utiliser nos laboratoires de tutorat alors qu’ils sont encore étudiants dans leur autre établissement.

D’Andre McBride, diplômé en entrepreneuriat et mineur en marketing, se dit nerveux face à l’augmentation des coûts liés au transfert d’un collège communautaire de deux ans à une université de quatre ans comme l’UAB ; mais le programme B2B lui a présenté plusieurs opportunités de bourses qui ont apaisé ses inquiétudes.

«J’ai atteint mon objectif en utilisant les ressources et le réseau du B2B pour en savoir plus sur [the UAB Transfer Presidential and the Collat Scholars scholarships] dès le début », dit McBride.

McBride, un étudiant de première génération, estime également que son accès aux professeurs de commerce de Collat ​​alors qu’il était étudiant en deuxième année au Lawson State Community College a été crucial pour sa transition réussie.

« Mme. Tull m’a invité à Innovation Depot, où j’ai eu la chance de rencontrer mon professeur, le Dr. [Patrick] Murphy, un an avant que j’entre dans sa classe », a déclaré McBride. « Alors, quand je dis que ma transition vers l’UAB a été incroyable, ça l’était. Je suis très reconnaissant de faire partie de B2B et de l’UAB et d’avoir été guidé par Mme Tull, qui a fait tout son possible pour m’aider à réaliser mes rêves et mes objectifs.

Alyssa Moore, maintenant étudiante junior en marketing, était ravie de passer d’un collège communautaire à l’UAB, mais n’était pas sûre de ce dans quoi elle voulait se spécialiser au début. Développer une connexion personnelle avec Tull et d’autres à Collat ​​a changé la donne.

« Lors d’un événement, Mme Tull s’est assurée que je venais rencontrer le conseiller de chaque major pour m’aider à trouver une spécialisation confortable », a déclaré Moore. « J’ai parlé avec chaque conseiller et enseignant, et j’ai pu constater que tout le monde était très accueillant et comprenait ma confusion. »

Le programme B2B est ouvert aux étudiants entrant ou actuellement inscrits dans les collèges communautaires de l’Alabama, tendant la main à ceux qui recherchent une transition pour obtenir leur baccalauréat à l’UAB. Cliquez ici pour commencer votre voyage en tant que Blazer.

Moore dit qu’elle était intéressée par le marketing après en avoir appris davantage sur le domaine, mais qu’elle ne savait toujours pas si cela lui convenait. Lorsqu’elle a exprimé ses doutes au conseiller en marketing, celui-ci « a souri, m’a pris la main et m’a conduit vers un autre professeur de marketing, le Dr. [Parker] Toit en bois. Il m’a vraiment accueilli et m’a expliqué les avantages du marketing et a vraiment connecté avec moi. Je me suis fait de nombreux amis et je m’implique désormais davantage dans la communauté, rejoignant des organisations et apprenant davantage.

Le programme B2B offre une multitude d’avantages, notamment un soutien pédagogique, l’accès aux ressources de la Collat ​​School of Business et des opportunités de rencontrer les professeurs et les étudiants de Collat, conçus pour aider les étudiants des collèges communautaires pendant leur transition vers l’UAB.