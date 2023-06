« Bridge Man »: le dissident audacieux qui a renversé les blocages COVID en Chine en se « sacrifiant »

Le Parti communiste chinois (PCC) est le parti au pouvoir en Chine depuis près de 75 ans. Pour ceux qui y vivent, cela signifie des droits individuels limités, un contrôle gouvernemental étendu et pratiquement aucune liberté d’expression.

La vie sous le PCC, en un mot, est oppressante.

Les tactiques autocratiques de Pékin se sont encore intensifiées pendant la pandémie de coronavirus lorsqu’elle a mis en place de sévères restrictions de voyage, des mesures de verrouillage, des exigences de test et une mise en quarantaine forcée.

Bien que tout le monde vivant en Chine n’ait pas accepté le niveau de vie oppressant du PCC, les critiques du régime ont souvent payé de leur vie le prix de la dissidence.

Peng Lifa, un nom peu connu aux États-Unis mais vénéré parmi les dissidents chinois à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine, a agi dans une manifestation de protestation contre les restrictions COVID en cours en Chine à l’automne 2022, alors qu’une grande partie du monde avait depuis longtemps levé les mandats COVID .

Peng, également connu sous le nom de « Bridge Man », est largement considéré comme l’individu responsable du lancement de l’une des plus grandes manifestations en Chine depuis le massacre de la place Tiananmen il y a environ 34 ans – la « manifestation du livre blanc » ou la révolution A4.

Le 13 octobre 2022, un homme vêtu d’un casque jaune et d’une chemise orange accroché une banderole sur le pont de Sitong à Pékin qui disait : « Nous voulons de la nourriture, pas des tests COVID. Nous voulons une réforme, pas la Révolution culturelle. Nous voulons la liberté, pas des confinements. Nous voulons voter, pas un dirigeant. Nous voulons de la dignité, pas des mensonges. pas des esclaves. »

Une banderole séparée était également accrochée et disait : « Déposez le dictateur traître Xi Jinping », tandis qu’un haut-parleur aurait lu le commentaire de la banderole.

« Il n’avait pas du tout planifié son évasion. Il essayait de gagner le plus de temps possible pour exposer [the demonstration] pour le public », a déclaré Xiao Qiang, militant des droits de l’homme, fondateur et rédacteur en chef de China Digital Times et chercheur à la UC Berkeley School of Information, où il étudie le PCC et la censure, à Fox News Digital.

« Et puis immédiatement, bien sûr, les gens [were] prendre des vidéos avec leurs téléphones portables. Et puis, quelques minutes plus tard, il a déjà circulé sur Twitter et YouTube. Au même moment, les censeurs chinois arrivent, en quelques minutes, pour supprimer ces messages. »

Certains ont soutenu que les actions de Bridge Man étaient à égalité avec des personnalités mondialement reconnues comme « Tank Man », l’individu qui s’est tenu devant une ligne de près de 60 chars le 5 juin 1989, un jour après le massacre de la place Tiananmen.

Le massacre est le résultat de la réponse du PCC aux manifestants étudiants réclamant les libertés politiques et des mesures prises par les forces militaires chinoises pour réprimer et appliquer la loi martiale.

Le gouvernement chinois a affirmé que quelque 200 personnes avaient été tuées dans les affrontements, bien qu’un câble diplomatique britannique publié en 2017 ait suggéré que ce chiffre était plus près de 10 000.

L’identité de Tank Man n’a jamais été révélée, et l’incertitude entourant sa localisation a amené beaucoup de gens à croire qu’il a été arrêté par le PCC ou qu’il a disparu, un destin auquel beaucoup craignent Peng.

On pense que Peng a été arrêté peu de temps après avoir lancé sa protestation, et on ignore où il se trouve, ainsi que celui de sa femme et de sa fille.

Mais sa démonstration a fonctionné et, en novembre 2022, des manifestants à travers la Chine ont commencé à brandir des feuilles vierges de papier d’impression A4 standard pour symboliser le silence auquel les citoyens chinois sont soumis sous le régime du PCC.

Les manifestants aussi a commencé à scander des slogans comme « End zero-COVID », « Nous voulons les droits de l’homme » et « A bas le Parti communiste », que les défenseurs des droits de l’homme ont attribué à Bridge Man.

« Peng Lifa a tenu tête à Xi Jinping, tout seul avec juste un morceau de tissu et de la peinture. Et il a gagné », a déclaré à Fox News le représentant Mike Gallagher, R-Wisc., président du House Select Committee sur le PCC. Numérique.

« Sa protestation a déclenché des manifestations dans toute la Chine, ses paroles sont devenues virales en étant transmises par AirDrop et sur les murs des salles de bain. Et il a inspiré les manifestants du » livre blanc « qui ont finalement renversé les blocages techno-totalitaires zéro-COVID.

« C’était le plus grand embarras de Xi Jinping dans sa carrière. »

Gallagher a décrit les manifestations comme « les manifestations pro-liberté les plus importantes en Chine depuis la place Tiananmen ».

« Je crois que la manifestation courageuse et pacifique de Peng Lifa au pont de Sitong appartient là-haut avec Democracy Wall et Tank Man », a-t-il ajouté.

Mais la manifestation de protestation de Peng était significative au-delà du risque inhérent qu’il a pris et du succès général qu’il a connu.

« Sa dernière action est un élément incroyable non seulement de planification mais aussi d’engagement – sacrifier sa propre vie pour faire cela », a déclaré Xiao. « Mais il n’a pas fait ça par impulsion. »

Avant la manifestation de Bridge Man, Peng a envoyé une brochure ou un manifeste à une poignée de militants des droits de l’homme et de dissidents du PCC via son compte Twitter, les encourageant à prendre de nouvelles mesures pour tenir tête au gouvernement chinois.

Xiao a qualifié le travail de « sorte de manuel tactique » sur la façon de tenir tête au PCC.

« Si vous lisez le manuel, vous savez qu’il y pensait depuis des années. Ce n’est pas quelque chose qu’il fait dans un simple moment de passion », a-t-il expliqué.

Le travail comprenait une collection de recherches, de tactiques et des différentes voix de divers dissidents du PCC que Xiao connaissait déjà.

« Mais il les a réunis et a mis sa vie dessus pour personnaliser en quelque sorte cette… résistance chinoise », a ajouté Xiao. « Il est vraiment le visage du courage et de la résistance. »

Le langage utilisé lors de la manifestation de Bridge Man correspondait à celui du manifeste que Peng a envoyé à Xiao et à d’autres, ce qui permet aux groupes de défense des droits de l’homme et aux dissidents chinois de vérifier l’identité de Bridge Man.

Presque immédiatement, Xiao a réalisé l’importance de la manifestation et a commencé à travailler avec son équipe pour archiver le manifeste de Peng non seulement pour préserver son histoire, mais aussi pour empêcher le PCC de laisser son identité disparaître à nouveau comme celle de Tank Man.

« C’est une action vraiment remarquable. Dans le cadre de la politique zéro-COVID, qui était vraiment brutale… tant de Chinois en étaient mécontents, mais ils ne peuvent pas s’exprimer parce qu’ils sont intimidés par le [CCP] pouvoir », a expliqué Xiao. « Et puis il y a un homme qui s’oppose à ce pouvoir. Et cette voix unique – c’est vraiment une collection [of voices] – il dit ce que tous les autres veulent dire. »

Gallagher et Xiao ont déclaré qu’ils aimeraient voir les États-Unis et l’administration Biden faire davantage pour exiger des réponses du PCC sur le sort de Peng et de sa famille. Bien que les deux hommes aient également fait valoir qu’une étape critique pour garantir que l’histoire de Peng ne soit pas perdue est de s’assurer que les Américains connaissent son courage et comment il a aidé à faire tomber les restrictions oppressives du COVID en Chine.

« Il y a eu des rapports alarmants qui ont détaillé la répression des manifestants du livre blanc dans toute la Chine », a déclaré Gallagher à Fox News Digital. « Mon point de vue est que si le monde tourne le dos aux manifestants pacifiques du livre blanc et à Peng Lifa maintenant, le PCC saura qu’il peut encore s’en tirer avec des brutalités comme la place Tiananmen.

« Le PCC veut effacer la mémoire de Bridge Man et des protestations contre le livre blanc parce qu’elles montrent que le peuple chinois est prêt à s’opposer à l’autoritarisme et à exiger la liberté. »