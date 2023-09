Bridge : l’équipe masculine reste deuxième tandis que l’équipe mixte monte à la quatrième place ; L’équipe féminine septième aux Jeux asiatiques

L’équipe masculine indienne est restée deuxième samedi et l’équipe mixte a grimpé d’une place à la quatrième place, mais l’équipe féminine languissait à la septième position dans l’épreuve de bridge des Jeux asiatiques ici.

L’équipe masculine indienne a atteint un total de 205,98 points après avoir joué 196 rebonds et est restée à la deuxième place, Hong Kong renversant le Japon pour occuper la première place. Dans le tournoi à la ronde masculin 2-1, l’Inde a commencé avec une victoire de 18,65-1,35 sur les Philippines et a battu le Pakistan par une marge de 17,91-2,09 lors de son match de l’après-midi du tournoi à la ronde 2-2.

Plus tard dans la journée, l’équipe masculine indienne a subi une double défaite alors que le Bangladesh les a battus 13,23-6,77 lors d’un affrontement en ronde préliminaire 2-3 et que la Thaïlande a infligé une défaite 12,44-7,56.

L’équipe mixte indienne, qui s’est classée cinquième vendredi, a obtenu un total de 178,62 points et la quatrième place, la Chine Taipei occupant la première place, suivie de la Thaïlande et de la Chine respectivement deuxième et troisième. L’équipe féminine indienne a cependant perdu contre Hong Kong 3,45-16,55 dans le tournoi à la ronde 2-1 et contre la Chine 1,24-18,76 dans le tournoi à la ronde 2-2 avant de rebondir pour vaincre l’Indonésie 11,58-8,42 dans leur match du tournoi à la ronde 2-3.

Après un total de 140 tableaux joués, l’Inde occupe l’avant-dernière place avec 69,1 points, une place devant la Corée du Sud. Dans les épreuves par équipes mixtes, alors que l’Inde a perdu contre le Japon 3,97-16,03 lors du tournoi à la ronde 2-1, il n’y avait aucun concurrent pour elle dans le tournoi à la ronde 2-2.

Dans le tournoi à la ronde 2-3, l’Inde a écrasé le Pakistan 14,19-5,81 et a enregistré une victoire tout aussi impressionnante contre la Corée du Sud, les battant 19,65-0,35 dans le tournoi à la ronde 2-4. L’équipe mixte indienne compte un total de 178,62 points après 182 rebonds joués.

