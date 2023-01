BRIDES révèle le mariage d’Anika Noni Rose et de Jason Dirden

Félicitations à l’une de nos préférées Anika Noni Rose et son nouveau mari, l’acteur Jason Dirden, qui ornent la couverture du nouveau numéro de musique de LES MARIÉES magazine.

BRIDES Détails Anika Noni Rose et Jason Dirden mariage

Nous nous aimons un peu Anika Noni Rose et apparemment Jason Dirden aussi – nous n’avions aucune idée que le couple sortait ensemble, mais leur histoire d’amour – y compris leur mariage de conte de fées est capturée dans le magnifique nouveau numéro de musique de LES MARIÉES

Voici un petit aperçu de la façon dont ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux :

Anika a rencontré pour la première fois l’acteur Jason Dirden en 2014 lorsque les deux ont été choisis pour la production de Broadway de A Raisin in the Sun. “Nous étions amis depuis quelques années, en fait”, dit Anika, mais le moment n’était tout simplement pas le bon. “Nous sommes tous les deux partis et avons fait nos propres affaires et avons été déconnectés pendant un moment, puis nous sommes revenus en arrière.” Quelques années plus tard, ils avaient le timing parfait. “C’était le bon moment pour nous deux d’être ouverts et disponibles pour la possibilité de ce que nous avons maintenant”, explique Jason.

Nous savons que vous voulez en savoir plus sur la proposition. C’est une belle histoire, mais certainement pas conventionnelle :

En décembre 2021, Jason prévoyait de faire passer cette romance devenue amitié au niveau supérieur. Anika a rejoint le Secret Santa Zoom annuel de sa famille en n’attendant rien de plus que la joie des Fêtes, mais il est devenu très clair que quelque chose de plus se passait lorsqu’elle a remarqué que ses parents, son frère, ses neveux et ses amis proches avaient tous rejoint l’appel. “Jason a joué une belle vidéo qu’il a créée de notre temps ensemble, soulignée par” Come Away With Me “de Norah Jones” et une conversation téléphonique entre Jason et son père sur l’amour, le partenariat et le désir de Jason de proposer “, se souvient-elle. “Quand la vidéo s’est terminée, avec tous nos amis et notre famille qui regardaient, il s’est mis à genoux et m’a demandé de l’épouser.”

Le couple a choisi le 16 octobre 2022 pour leur mariage et a choisi le Paramour Estate, une propriété datant de 1923, qui s’appelait à l’époque “La plus belle maison d’Hollywood”.

Nous espérons que vous avez été attentif car il s’avère que “Come Away With Me” a également joué un rôle important dans leur grand jour.

“Come Away With Me” de Norah Jones a joué un rôle déterminant dans la relation du duo et a été choisie pour leur première danse, bien que la mariée ait voulu enregistrer sa propre version comme surprise. En raison de leurs horaires chargés susmentionnés, le seul jour disponible était la veille du mariage. “La seule autre personne qui savait que cela se passait était le DJ”, dit Anika. “J’ai vu le moment où Jason a réalisé que c’était moi qui chantais. Pendant ce temps, ma famille a su que c’était moi dès le premier battement ! Jason était tellement concentré sur la danse qu’il lui a fallu environ deux lignes avant d’avoir ce moment Ah. Quant à Jason ? “Ma première pensée a été : je ne savais pas que j’épousais un menteur !” il plaisante. “C’était tellement émouvant, tellement magique, et quelque chose que je n’aurais jamais imaginé.”

Donc à propos de cette danse… Le couple a surpris ses invités avec un numéro de danse sur le “Come Away With Me” susmentionné.

La première danse chorégraphiée s’est avérée être l’un des moments les plus spectaculaires de toute la journée. Une fois la chanson terminée, les mariés sont rapidement revenus à l’intérieur pour prendre quelques photos, mais ils ont entendu leurs invités applaudir depuis leur siège. « Ce n’est généralement pas ainsi qu’ils nous voient », explique Anika. Jason ajoute: “Cela a donné à tout le monde un aperçu de notre relation, de la façon dont nous évoluons ensemble.”

Anika et Jason n’étaient pas les seuls sur la piste de danse à avoir des pieds fantaisie. Le couple n’avait pas seulement l’acteur-ami Colman Domingo comme officiant pour leur mariage.

Domingo a également frappé la piste de danse pour lancer le toboggan électrique – et bien sûr, le reste de leurs invités étaient plus qu’heureux de se joindre à eux.

“Colman Domingo, notre officiant, a commencé à faire du toboggan électrique, ce que je n’aurais jamais pensé être à mon mariage, mais c’était tellement amusant !” dit Anika. “Tout le monde connaît une danse en ligne, donc tous les âges ont dansé dessus – il y avait une joie et une connexion intergénérationnelles qui étaient si amusantes à voir.”

Donc, un autre petit détail sur Anika et Jason, c’est qu’ils adorent faire du vélo ensemble. L’une des demandes de Jason pour la journée était d’avoir un vélo tandem au mariage et l’un des cousins ​​d’Anika a trouvé un vélo tandem vintage sur eBay et l’a loué pour le couple comme cadeau de mariage. À l’origine, ils prévoyaient simplement de l’exposer aux invités, mais lorsque leur photographe l’a vu, il a dit qu’ils devaient absolument l’emmener faire un tour.

“Il était probablement 9h30 et [our photographer] Adonye a dit : ‘Hey, on va te mettre sur le vélo !’ et à ce moment-là, j’avais tout oublié », se souvient Anika. Bien que ce soit un peu bancal au début, le couple a finalement compris et a pu contourner l’entrée de la salle. “C’était tellement amusant”, se souvient Jason.

Nous avons adoré lire chaque détail de ce mariage ! Vous pouvez consulter l’histoire complète ICI.