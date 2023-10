Oeil de brique

Les fonds seront utilisés pour soutenir la croissance de sa plateforme innovante d’atténuation des risques

Technologie de surveillance du bruit sur le chantier Brickeye

Droits d’auteur :: Brickeye

TORONTO, 31 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Oeil de brique , une entreprise leader dans les technologies d’IoT et d’analyse de données pour la construction, annonce la première clôture réussie d’un cycle d’investissement de 10 millions de dollars. L’entreprise a accueilli de nouveaux investisseurs Fonds de financement adossé à la propriété intellectuelle de BDC Capital et Entreprises de graphite avec un financement supplémentaire provenant d’investisseurs existants Entreprises GreenSky , Étincelle brillante , EDC et Fonds d’accélération des investissements MaRS . Brickeye a l’intention d’utiliser les fonds pour la croissance continue de sa plateforme d’atténuation des risques et de productivité pour les secteurs de la construction et des assurances.

Exploitant la puissance de la technologie Internet des objets (IoT), la suite de solutions Brickeye permet la surveillance des chantiers, des alertes et analyses intelligentes et des automatisations intelligentes. Cela permet aux entrepreneurs généraux, aux propriétaires, aux promoteurs et aux assureurs d’atténuer efficacement les risques, d’augmenter la productivité et de préserver les marges des projets de construction d’immeubles de grande hauteur et d’infrastructures. Brickeye transforme la façon dont les assureurs placent, souscrivent et protègent les polices en aidant les assurés à réduire les risques liés aux projets avant la construction et à atténuer les risques pendant la construction.

« Nous sommes enthousiasmés par les opportunités qui nous attendent alors que nous continuons à innover et à responsabiliser le secteur de la construction grâce à notre technologie », a déclaré Tim Angus, PDG de Brickeye. « Ce cycle d’investissement réaffirme notre engagement à fournir des solutions révolutionnaires qui réduisent les risques et stimulent la productivité, bénéficiant en fin de compte à toutes les personnes impliquées dans les projets de construction.

« Brickeye a un énorme potentiel pour révolutionner positivement les secteurs de la construction et des assurances grâce à sa plateforme IoT sur chantier qui optimise la capture des données, la gestion des risques, la productivité, ainsi que la réduction de l’empreinte environnementale des chantiers de construction », a déclaré Anne-Marie Bourgeois, associée, intellectuelle. Investissement adossé à l’immobilier chez BDC Capital. “La stratégie de propriété intellectuelle de l’entreprise sera un atout important dans son parcours de croissance.”

Pour en savoir plus, visitez : www.brickeye.com

À propos de Brickeye

Brickeye est une entreprise leader dans le domaine des technologies de construction qui se consacre à révolutionner les secteurs de la construction et des infrastructures grâce à la surveillance des chantiers basée sur l’IoT, aux automatisations intelligentes et aux solutions d’analyse de données. Reconnu par les principaux propriétaires, promoteurs, entrepreneurs généraux et assureurs, Brickeye aide à atténuer les risques, à augmenter la productivité et à protéger les marges sur les projets de construction de bâtiments et d’infrastructures à l’échelle mondiale. La plate-forme de chantier de bout en bout de l’entreprise fournit des alertes exploitables et des automatisations intelligentes de réduction des pertes pour aider les clients à construire de manière plus sûre, plus intelligente et meilleure. Pour en savoir plus sur la façon dont Brickeye fait progresser le secteur de la construction grâce à une technologie IoT et des analyses de données supérieures, visitez www.brickeye.com .

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la branche d’investissement de BDC, la banque canadienne pour les entrepreneurs. Avec plus de 6 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital sert de partenaire stratégique aux entreprises les plus innovantes du pays. Il offre aux entreprises une gamme complète de capitaux, allant des investissements de démarrage aux capitaux de croissance en passant par des solutions de transition de propriété, soutenant les entrepreneurs canadiens qui ont l’ambition de se démarquer sur la scène mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

À propos de Graphite Ventures

Graphite Ventures est une société de capital-risque d’amorçage à grande échelle qui investit dans des sociétés SaaS B2B, fintech, proptech, de santé numérique et de matériel informatique à faible capitalisation. Graphite est l’une des sociétés de capital-risque les plus actives et les plus constantes au Canada, et l’équipe a investi dans plus de 200 entreprises au cours de la dernière décennie. Graphite a lancé le Graphite Fund IV de 110 millions de dollars en 2021 en mettant l’accent sur les opportunités d’amorçage et de série A à travers le Canada.

Personne-ressource pour les médias :

Devin Sutton

Trévi Communications pour Brickeye

[email protected]

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dbefe636-1882-4ac0-89c2-ed8edb4fd298