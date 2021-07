Brianne Howey et Matt Ziering de Ginny & Georgia se marient à la maison en Californie quatre mois après l’annulation du mariage en raison d’une pandémie

BRIANNE Howey a finalement dit « oui » à son fiancé Matt Ziering après avoir précédemment annulé leur mariage en raison de Covid.

La star de Ginny & Georgia a annoncé en mars qu’elle avait « reporté » sa cérémonie, mais qu’elle s’était rattrapée en obtenant un chien.

Instagram / @briannehowey

Brianne et Matt se sont officiellement mariés[/caption]

Netflix

Elle a joué dans l’original Netflix Ginny & Georgia[/caption]

Brianne, 32 ans, a épousé son fiancé Matt Ziering, 36 ans, lors d’une belle cérémonie dans le jardin samedi.

Le couple était entouré de ses proches lors de l’événement qui s’est déroulé dans une maison familiale à Palos Verdes, en Californie.

La star de Netflix a dit Gens: « C’était le plus beau sentiment d’être entouré de tant de gens qu’on aime.

« La nuit a été plus magique que je n’aurais pu l’imaginer », s’est-elle exclamée.

Brianne et Matt avaient une petite liste d’invités d’un peu plus de 100 personnes car ils ont finalement pu dire « oui » après avoir reporté l’année dernière.

L’actrice portait une magnifique et élégante robe A La Robe de Loho alors qu’elle marchait dans l’allée menant au « Lovely Day » de Bill Withers.

Pour le dîner, le couple a gardé les choses décontractées avec la restauration du restaurant de Los Angeles Jon & Vinny’s.

REPORT PERPÉTUEL

Brianne et son mari avaient initialement prévu de se marier en octobre 2020, mais leurs plans étaient perturbé par la pandémie.

Ils ont déjà parlé à LA revue quant à leur décision de reporter, car ils restaient « pleins d’espoir » pour l’avenir.

« Hé, je suis Brianne », a commencé le talent émergent, alors que sa fiancée intervenait, « Et je suis Matt. »

Brianna a poursuivi: «Nous nous sommes rencontrés il y a environ cinq ans et plus, il y a un peu plus de cinq ans.

« Nous nous sommes rencontrés trois soirs de suite dans quelques bars de LA. »

« Ce n’était pas totalement aléatoire, mais nous avions des amis communs et maintenant nous sommes ici! » ajouta Matt.

« Nous étions censés nous marier en octobre, mais comme vous le savez, il y a Covid. »

Brianne a ensuite admis: « Nous devions reporter », avant que son homme ne propose: « J’espère que nous nous marierons cette année. En 2021 !

« Au lieu d’un mariage en 2020, nous avons un chiot ! s’exclama le leader Ginny & Georgia.

GINNY & GÉORGIE

La native de Californie a récemment décroché son rôle d’évasion en tant que Georgia Miller dans le Netflix original.

Brianne a joué une mère excentrique de 30 ans à un adolescent rebelle de 15 ans, qui avait un passé sombre et inquiétant.

Après la diffusion de la première saison, les fans parcouraient Internet à la recherche d’informations sur une seconde, et le 19 avril, le réseau a révélé que la série avait été renouvelée.

Pourtant, tous les commentaires sur l’émission à succès n’ont pas été positifs, alors que le script traitait de sujets délicats tels que la race et l’égalité des sexes.

La créatrice de l’émission Sarah Lampert a précédemment révélé son choix d’avoir Brianne fille à l’écran Ginny perdre sa virginité dans le premier épisode.





«Une grande partie de notre émission concerne la subversion des tropes, et l’un de mes tropes les moins préférés est l’idée que la virginité est – et uniquement pour les femmes, vraiment – ​​quelque chose de spécial à retenir.

« Ce que j’aime que nous ayons fait – et tout le monde était à bord et voulait faire – c’était, juste dans le pilote, faire perdre sa virginité à Ginny parce que ça n’allait pas être un spectacle où c’était quelque chose qui faisait partie de son identité et protégée tout au long de la saison.

« Nous voulions que ce ne soit pas cette chose. »

Instagram / @briannehowey

Brianne et Matt sont ensemble depuis près de cinq ans[/caption]

Instagram / @briannehowey

Ils ont eu un chien en 2020 après avoir reporté leur mariage[/caption]

Netflix

Ginny et Georgia seront de retour pour la saison 2[/caption]