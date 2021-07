Brianna McNeal quitte les Jeux olympiques de Tokyo après une suspension de cinq ans confirmée par le TAS

Le Tribunal arbitral du sport a annoncé vendredi avoir maintenu l’interdiction de cinq ans imposée à la coureuse de haies américaine Brianna McNeal pour avoir enfreint les règles antidopage, ce qui l’empêchera de participer aux Jeux olympiques de Tokyo et pourrait effectivement mettre fin à sa carrière.

Selon les détails de l’affaire publiés vendredi par l’unité d’intégrité de l’athlétisme, qui est la branche antidopage de World Athletics, McNeal a raté un test de dopage en janvier 2020 après avoir subi un avortement, puis a changé la date de la procédure sur les formulaires médicaux parce qu’elle pensait à tort que son médecin s’était trompé de date.

L’AIU a accusé McNeal, le médaillé d’or olympique de 2016 au 100 mètres haies, de falsification. Lors d’une audience en avril devant un tribunal disciplinaire, il a fait valoir qu’elle avait falsifié les notes du médecin dans le but de tromper les responsables antidopage et d’éviter d’être pénalisée pour avoir manqué le test. McNeal a affirmé qu’elle était déprimée et désorientée après la procédure et qu’elle avait fait une erreur honnête.

Dans un long post Instagram publié vendredi soir, la haie de 29 ans a réitéré qu’elle n’avait jamais pris de substance interdite et a critiqué les « hommes blancs européens » lors de ses deux audiences disciplinaires qui ont tenté d’explorer comment elle aurait dû agir après son avortement. .

« Je suis excommuniée du sport comme si je prenais de la drogue toute ma carrière », a-t-elle écrit. « Mes pairs et moi savons à quel point le système est foutu et défectueux et cela va au-dessous de la ceinture. Où sont les gens qui [are] supposons (sic) protéger les athlètes qui font les choses bien et se retrouvent dans des erreurs humaines ?

« Je n’aime pas le prendre ici, mais je ne peux m’empêcher de me demander si j’étais une femme blanche ou une européenne, aurais-je reçu une sorte de considération? »

Le panel disciplinaire s’est rangé du côté de l’AIU à la suite de l’audience d’avril et a provisoirement suspendu McNeal en juin pour cinq ans. Elle a été autorisée à participer aux essais olympiques américains à Eugene, dans l’Oregon, à la fin du mois dernier, alors que son appel auprès du TAS était en instance et a terminé deuxième au 100 mètres haies pour se qualifier pour Tokyo.

McNeal sera désormais remplacé dans l’équipe américaine par Gabbi Cunningham, le quatrième. Son interdiction l’empêchera également de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le TAS n’a pas publié le texte intégral de sa décision, au-delà de préciser qu’il avait statué en faveur de l’AIU et confirmé l’interdiction. Un avocat de McNeal n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires sur la décision.

Selon les détails publiés par AIU vendredi, le nœud du cas de McNeal tournait autour de sa décision de modifier d’un jour la date sur les notes de trois médecins, après avoir subi un avortement dans une clinique en Californie. Elle a subi la procédure le 10 janvier, mais a modifié les notes pour indiquer que la procédure a eu lieu le 11 janvier. Le test manqué a eu lieu le 12 janvier.

McNeal a fait valoir lors de l’audience disciplinaire d’avril qu’elle avait décidé d’interrompre sa grossesse car cela l’aurait empêchée de participer aux Jeux olympiques. Elle a dit qu’elle était fortement sous sédation et qu’elle avait passé une grande partie des jours suivants à dormir, c’est pourquoi elle n’a pas entendu les responsables antidopage arriver pour un test de dépistage de drogue le 12 janvier.

L’AIU, quant à elle, a affirmé que l’activité des médias sociaux suggérait que « son incapacité physique le week-end du test manqué était moins grave que la façon dont elle l’avait décrite ». Le bras antidopage a également décrit la décision de McNeal de modifier trois notes de médecin sur une période de plusieurs mois, sans chercher à vérifier la date avec son médecin, comme une « mesure drastique et frauduleuse », qu’une personne raisonnable n’aurait pas prise.

« L’athlète n’a jamais avoué sa falsification », a également fait valoir l’AIU, selon la décision publiée vendredi. « Elle n’a jamais déclaré qu’elle avait modifié la note du médecin et ce n’est que lorsqu’elle a été confrontée à cette allégation par l’AIU environ six mois plus tard qu’elle a admis avoir fait de même. »

La punition dans le cas de McNeal – une interdiction de cinq ans – est substantielle, en partie parce qu’elle avait déjà été sanctionnée auparavant. Elle a été interdite pendant un an par l’Agence antidopage des États-Unis en 2017 pour une série de violations de la localisation – n’ayant pas été disponible pour des tests de dépistage de drogue. En vertu des règles antidopage, les athlètes doivent informer le personnel de contrôle antidopage de leur emplacement pendant une heure chaque jour au cours de laquelle ils peuvent être contrôlés.

« En tant qu’athlète propre, je ne me sens pas protégé par ce système, mais je suppose que mes sentiments ne sont pas pertinents, car le système vient de m’enlever ma carrière », a écrit McNeal sur Instagram. « Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont montré soutien et compassion, mais je ne me remettrai jamais de ce chagrin. »

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.