Brianna Ghey: Vigiles prévues pour une écolière de 16 ans, qui a été poignardée à mort dans un parc

Des veillées aux chandelles ont été prévues pour la jeune fille de 16 ans poignardée à mort dans un parc le week-end.

Brianna Ghey a été tragiquement retrouvée morte à Linear Park, Warrington, après une “attaque ciblée” samedi après-midi.

Des veillées sont prévues à travers le pays pour l’écolière Brianna Ghey qui a été poignardée à mort samedi Crédit : Police du Cheshire

Des bouquets de fleurs roses ont été laissés au parc Warrington où le jeune de 16 ans a été tué Crédit : Getty

La police avait reçu des appels frénétiques indiquant que l’écolière avait été grièvement blessée et avait couru vers les terrains de Culcheth.

Mais horriblement Brianna, de la région de Birchwood à Warrington, a été déclarée morte sur les lieux.

Les flics ont ouvert une enquête dimanche et ont rapidement arrêté un garçon et une fille, tous deux âgés de 15 ans, soupçonnés de meurtre.

Depuis lors, les hommages ont afflué pour l’adolescente transgenre et maintenant des veillées ont été organisées à travers le pays en sa mémoire.

Les personnes en deuil devraient se rassembler ce soir avec des bougies à la main à Bristol et à Liverpool.

Une publication sur Instagram a annoncé le rassemblement de Bristol, qui devrait commencer à College Green à 18 heures.

Le message disait: “Venez solidaire avec la famille de Brianna et honorez-la. Apportez des bocaux en verre pour les bougies et des vêtements chauds.

“Nous pensons à Brianna, sa famille et ses amis en cette période tragique.”

Les habitants de Liverpool en deuil se rassembleront au St George’s Hall une heure plus tard.

Une affiche partagée sur Twitter disait: “Veuillez vous joindre à nous pour montrer notre respect, allumer des bougies et être ensemble en tant que communauté en réponse à la tragédie.”

D’autres veillées pour l’adolescent sont également prévues dans les prochains jours à Londres et en Ecosse.

Brianna était populaire sur les plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Instagram.

L’un des derniers messages de l’adolescente la montrait souriante pour la caméra – recueillant des centaines d’hommages de copains ces derniers jours.

Cependant, certains amis ont également affirmé que l’écolière avait été victime d’intimidation “depuis des années”.

La famille de Brianna a également rendu hommage à leur fille “forte et intrépide”.

Brianna était belle, pleine d’esprit et hilarante. Brianna était forte, intrépide et unique en son genre. La famille de Brianna

Dans une déclaration déchirante, ils ont déclaré: “Brianna était une fille, une petite-fille et une petite sœur très aimées.

“C’était un personnage plus grand que nature qui laisserait une impression durable sur tous ceux qui la rencontraient.

“Brianna était belle, pleine d’esprit et hilarante. Brianna était forte, intrépide et unique en son genre.

“La perte de sa jeune vie a laissé un trou énorme dans notre famille, et nous savons que les professeurs et ses amis qui ont été impliqués dans sa vie ressentiront la même chose.

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs aimables paroles et leur soutien pendant cette période extrêmement difficile. Nous tenons à remercier la police pour son soutien et les témoins pour leur aide dans l’enquête.

“La poursuite du respect de la vie privée est grandement appréciée.”

Les amis de Brianna collectent également des fonds pour aider sa famille à payer ses adieux – qui, selon eux, devraient être “roses et colorés pour correspondre à sa personnalité”.

Une page GoFundMe disait: «Nous aimerions aider la famille Ghey à qui leur belle fille a été cruellement enlevée de la manière la plus choquante et la plus déchirante.

« Brianna était une fille extravertie et confiante. Elle a fait beaucoup rire ceux qui l’ont connue.”

L’adolescent, dont on se souvient comme “fort et intrépide”, était populaire sur les réseaux sociaux Crédit : Nicholas Razzell