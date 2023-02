Brianna Ghey: Un garçon et une fille de 15 ans accusés de meurtre après qu’un adolescent transgenre a été poignardé à mort au parc linéaire de Culcheth

DEUX adolescents ont été accusés de meurtre après qu’une jeune fille de 16 ans a été poignardée à mort dans un parc.

Brianna Ghey, qui était transgenre, a été tragiquement retrouvée morte samedi au Linear Park de Culcheth, Warrington.

Brianna Ghey, 16 ans, a été poignardée à mort dans un parc de Warrington hier

La police a maintenant confirmé que deux adolescents ont été accusés de son meurtre

Des hommages ont été laissés sur les lieux

La police avait reçu des appels indiquant que l’adolescent avait été retrouvé gravement blessé et avait couru vers le parc populaire vers 15 heures.

Mais tragiquement, Brianna, de la région de Birchwood à Warrington, a été déclarée morte sur les lieux.

Les flics ont rapidement lancé une enquête pour meurtre sur ce qu’ils ont décrit comme une “attaque ciblée”.

Dimanche soir, ils ont confirmé que deux adolescents avaient été arrêtés, soupçonnés de meurtre.

Et ce matin, ils ont révélé que le couple avait été inculpé.

Brianna était populaire sur les plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Instagram.

L’un des derniers messages de l’adolescente la montrait souriante pour la caméra – recueillant des centaines d’hommages de copains ces derniers jours.

Cependant, certains amis ont également affirmé que l’écolière avait été victime d’intimidation “depuis des années”.

La famille de Brianna a également rendu hommage à leur fille “forte et intrépide”.

Dans une déclaration déchirante, ils ont déclaré: “Brianna était une fille, une petite-fille et une petite sœur très aimées.

“C’était un personnage plus grand que nature qui laisserait une impression durable sur tous ceux qui la rencontraient.

“Brianna était belle, pleine d’esprit et hilarante. Brianna était forte, intrépide et unique en son genre.

“La perte de sa jeune vie a laissé un trou énorme dans notre famille, et nous savons que les professeurs et ses amis qui ont été impliqués dans sa vie ressentiront la même chose.

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs aimables paroles et leur soutien pendant cette période extrêmement difficile. Nous tenons à remercier la police pour son soutien et les témoins pour leur aide dans l’enquête.

“La poursuite du respect de la vie privée est grandement appréciée.”

Emma Mills, directrice de l’école Birchwood Community High School de Brianna, a déclaré: “Nous sommes choqués et vraiment dévastés d’apprendre le décès de Brianna.

“Il s’agit naturellement d’une période très difficile et pénible pour beaucoup et nous ferons tout notre possible pour soutenir nos élèves et la communauté scolaire au sens large.”