Brianna Ghey: Un garçon et une fille accusés du meurtre d’un adolescent trans dans un parc anglais

Londres

CNN

—



Deux écoliers ont été inculpés de meurtre à la suite du décès d’une jeune fille transgenre de 16 ans dans un village anglais.

Un garçon et une fille, tous deux âgés de 15 ans, ont été inculpés du meurtre de Brianna Ghey, qui a été retrouvée morte dans un parc à Warrington, dans le nord-ouest du pays, samedi après-midi. Les deux adolescents ne peuvent pas être nommés pour des raisons juridiques.

Des membres du public ont contacté les services d’urgence à 15 h 13 ce jour-là après que le corps de Ghey a été retrouvé sur un chemin de Linear Park, dans le village de Culcheth, a indiqué la police. Elle a été retrouvée avec des coups de couteau mortels, a déclaré la police à CNN.

La police a initialement déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que les circonstances entourant la mort de Ghey étaient liées à la haine, avant d’ajouter plus tard que toutes les pistes d’enquête étaient en cours d’exploration, “y compris s’il s’agissait d’un crime de haine”.

Après l’annonce de la mort de Ghey, sa famille a publié une déclaration sincère par l’intermédiaire du Cheshire Constabulary, la police chargée d’enquêter sur le crime.

Ils ont dit: « Brianna était une fille, une petite-fille et une petite sœur très aimées. Elle était un personnage plus grand que nature qui laisserait une impression durable sur tous ceux qui la rencontraient. Brianna était belle, pleine d’esprit et hilarante. Brianna était forte, intrépide et unique en son genre.

«La perte de sa jeune vie a laissé un trou énorme dans notre famille, et nous savons que les enseignants et ses amis qui ont été impliqués dans sa vie ressentiront la même chose.

« Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs aimables paroles et leur soutien pendant cette période extrêmement difficile. Nous tenons à remercier la police pour son soutien et les témoins pour leur aide dans l’enquête. La poursuite du respect de la vie privée est grandement appréciée.

Près de 90 000 £ (109 000 $) ont été collectés jusqu’à présent pour la famille de Ghey grâce à une campagne de financement participatif en ligne. Ceux qui sont derrière disent que les fonds collectés aideront à payer des funérailles, qu’ils espèrent rendre “roses et colorées pour correspondre à sa personnalité”.

Les accusations surviennent un jour après que des veillées aux chandelles ont eu lieu pour Ghey dans les villes de Liverpool et de Bristol, rapporte PA Media, et d’autres devraient avoir lieu à travers le pays dans les prochains jours – dont beaucoup sont prévues pour mercredi.

Certains des événements ont été organisés par des militants des droits des trans et des LGBT, y compris ceux prévus mercredi à Londres, Manchester et la ville côtière de Brighton.