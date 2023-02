Brianna Ghey: Des veillées aux chandelles ont eu lieu à travers le Royaume-Uni pour une écolière de 16 ans qui a été poignardée à mort dans un parc

Les personnes en deuil ont organisé des veillées émotionnelles aux chandelles à travers le Royaume-Uni pour honorer l’adolescente Brianna Ghey.

La jeune fille transgenre de 16 ans a été retrouvée par des membres du public mortellement poignardée à Linear Park à Culcheth, près de Manchester, samedi après-midi.

Deux jeunes de 15 ans, un garçon et une fille, ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de son meurtre et restent en détention, et la police du Cheshire a déclaré qu’une piste d’enquête comprenait “s’il s’agissait d’un crime de haine”.

Les flics avaient précédemment déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que l’identité de genre de l’adolescente avait joué un rôle dans son meurtre.

Les gens se sont rassemblés mardi soir pour une veillée aux chandelles à Bristol et à Liverpool, à quelques kilomètres de l’endroit où Ghey, qui avait un large public sur le site de médias sociaux TikTok, est décédé.

D’autres événements organisés par la communauté transgenre devraient se tenir à Londres, Glasgow, Leeds et Belfast dans les prochains jours.

Une page de financement participatif GoFundMe soutenant la famille de Ghey a déjà dépassé 83 000 £ quelques jours seulement après sa création.

La famille de Ghey avait précédemment rendu un hommage sincère qualifiant l’adolescente de “fille, petite-fille et petite sœur très aimée”.

“C’était un personnage plus grand que nature qui laisserait une impression durable sur tous ceux qui la rencontraient. Brianna était belle, pleine d’esprit et hilarante. Brianna était forte, intrépide et unique en son genre”, ont-ils ajouté.

“La perte de sa jeune vie a laissé un trou énorme dans notre famille, et nous savons que les professeurs et ses amis qui ont été impliqués dans sa vie ressentiront la même chose.”

La police a été précipitée dans le parc après que Brianna a été retrouvée gravement blessée.

Le surintendant en chef Mike Evans de la police du Cheshire a décrit le meurtre comme une “attaque ciblée” contre Brianna au cours d’une “journée bien remplie” au parc.

Certains amis de Brianna ont dit qu’elle avait été victime d’intimidation par ses camarades de classe.

Le directeur de l’école de Brianna, Birchwood Community High School, a déclaré qu’ils étaient “choqués et vraiment dévastés” par sa mort.

La police demande aux personnes et aux entreprises de la communauté de fournir toutes les informations dont elles disposent et de vérifier les images de vidéosurveillance ou de dashcam.

Les informations peuvent être signalées en ligne ici, ou en appelant le 101, en citant IML 1476832.

