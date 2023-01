Brianna et Christina Feud commencent sur America’s Rose – Hollywood Life

Voir la galerie





Un peu de tension a commencé à éclater entre Brianna Thorbourne et Christina Mandrel dans l’épisode du 30 janvier de Le célibataire. Brianna a été choisie pour participer au premier rendez-vous de groupe de la saison, et elle a exprimé certaines de ses craintes à Zach Shallcross lors de leur conversation en tête-à-tête à la date. Brianna était l’une des cinq femmes qui ont pu rencontrer Zach à Après la rose finale AVANT le début du tournage, et on lui a donné la première impression de l’Amérique après un vote en direct. Cela signifiait que Brianna était automatiquement en sécurité lors de la première cérémonie des roses, et elle craignait que Zach ne l’ait pas fait. vouloir elle là. “Je traversais une période vraiment difficile la première nuit”, a admis Brianna. “Je n’étais vraiment pas sûr de notre connexion. J’ai été choisi par l’Amérique. Zach ne m’a pas choisi. Je n’ai pas encore reçu de rose de Zach.

Lorsque Brianna a partagé ses sentiments avec Zach, elle est devenue émue et a retenu ses larmes. Cependant, il lui a assuré qu’elle était là parce qu’IL voulait qu’elle soit. “Je suis vraiment impressionné par tout”, lui a-t-il dit. « Vous êtes ici pour une raison. Je vois quelque chose en toi. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l’aise ou bizarre. Zach a également dit à Brianna qu’il “appréciait” qu’elle prenne le temps d’être là pour apprendre à le connaître, et ils ont terminé leur conversation par un baiser.

Brianna espérait que le rendez-vous du groupe soit rose, mais malheureusement, elle ne l’a pas compris. Pendant ce temps, Christina a eu un rendez-vous en tête-à-tête avec Zach pendant l’épisode. Au rendez-vous, elle a même eu la chance de rencontrer certains membres de sa famille. Lorsque Brianna a découvert cela, elle a certes été secouée et a recommencé à se deviner. “Je suis tellement choquée”, a-t-elle admis. “Je n’ai même jamais reçu de rose de Zach et elle a déjà rencontré sa famille. Ce genre de m’a mis dans ma tête. Vous vous sentez un peu impuissant dans cette situation. C’est dur.”

Entendre parler du rendez-vous de Christina a ramené Brianna à une conversation inconfortable qu’elle a eue avec Christina le premier soir. “Cela me dérange parce que lors de ma première nuit, Christina m’a fait un commentaire méchant”, a expliqué Brianna. Les images sont ensuite revenues à la conversation, où Christina a commenté que la rose de Brianna d’Amérique était toujours en vie et a souligné que la robe de Brianna avait des roses dessus. “C’était truqué !” plaisanta-t-elle. Brianna a insisté sur le fait qu’elle n’en avait «aucune idée», ce à quoi Christina a répondu: «Je sais, je sais, je sais. Vous êtes belle. Et je te déteste. Je rigole!”

Bien que le commentaire ait semblé être fait en plaisantant, Brianna a dit que cela ressemblait à une “gifle au visage” et la rendait encore plus incertaine quant à sa position. “Je n’avais pas réalisé à quel point cela me faisait mal jusqu’à présent”, a-t-elle déclaré. «Sa relation avec lui semble aller bien, malgré ses actions. Elle m’a émotionnellement frappé dans le ventre.

Brianna a pris Christina à part et a admis qu’elle lui avait fait sentir que ce n’était peut-être pas un «environnement sûr» pour elle. “Merci beaucoup d’avoir partagé cela parce qu’à 100%, absolument, je ne voudrais jamais que quelqu’un ressente cela, surtout venant de moi”, a insisté Christina. “Cela n’a jamais été mon intention du tout.” Elle a ensuite demandé à Brianna d’expliquer ce qu’elle avait dit de si bouleversant, ce que Brianna a fait. Christina a ajouté: «Je suis finalement, au-dessus de tout, tellement désolée que vos sentiments aient été blessés et c’était en mon nom. Je suis vraiment désolé de ne pas me souvenir d’avoir dit cela intentionnellement. Mais je comprends maintenant que tu me l’as expliqué.

Brianna a dit qu’elle choisissait de croire que Christina était sincère sur le fait qu’il n’y avait pas d’intention malveillante. Cependant, elle lui a dit qu’elle voulait “voir beaucoup d’action” de sa part à l’avenir. Malgré les excuses, Brianna a dit qu’elle était toujours dans sa tête. “J’ai l’impression que les choses ont été si injustes envers moi”, a-t-elle révélé.

Pendant le cocktail, Brianna a eu une autre chance de parler à Zach et a évoqué la situation avec Christina. “La première nuit, j’étais super nerveuse à l’idée qu’il pourrait y avoir des sentiments négatifs envers moi”, a expliqué Brianna. «Je suis juste entré avec ce petit bout d’oreille. Pour la plupart, c’était bien, tout le monde était gentil avec moi et j’ai appris à les connaître. Mais une personne…”

Elle s’est arrêtée là et a demandé à Zach s’il voulait même savoir qui était la personne. Zach semblait réticent. Il a dit à Brianna que si elle avait besoin de lui dire qu’elle le pouvait, mais a également dit que si cela avait déjà été traité, il n’avait pas besoin de le savoir. Brianna a choisi de ne pas nommer Christina, mais elle a tout de même raconté l’histoire à Zach. “C’est comme, est-ce que tout le monde me déteste et qu’elle est la seule personne qui est prête à l’admettre?” se demanda Brianna, partageant sa peur avec Zach. “Cela m’a rendu un peu nerveux.”

Zach a dit qu’il était désolé que Brianna ait dû traverser cela et a admis que c’était “ennuyeux” et “stupide” que cela se soit même produit. Cependant, il a également exprimé quelques doutes sur sa relation avec Brianna. “J’ai l’impression que vous avez beaucoup de murs dressés”, lui a-t-il dit. « Peut-être que j’ai mal lu, mais j’ai l’impression que nos conversations n’ont pas été aussi… amusantes. J’ai l’impression que… je ne sais pas… c’est très strict et sérieux et je ne suis pas un gars très strict et sérieux.

Après que Zach ait fait ce commentaire, Brianna était encore plus nerveuse. “Ma relation avec lui ne semble pas avoir pris le meilleur départ”, a-t-elle déclaré. “Je souhaite que tout cela ne se soit jamais produit. Cela a vraiment mis une clé dans ce que je pense aurait pu être une relation vraiment fluide. C’est tellement dur. Une partie de moi a l’impression qu’il ne pourra pas surmonter les sentiments qu’il a qu’il ne peut pas être lui-même autour de moi.

Lors de la cérémonie des roses, Zach a offert à Brianna la toute dernière rose de la nuit. Ainsi, alors qu’elle a encore une chance de continuer à mieux le connaître, sa confiance a clairement été ébranlée. “J’essaie de ne pas tourner en spirale en ce moment”, a partagé Brianna. «Je suis aveuglé par cela, honnêtement. J’ai vraiment l’impression que nous pourrions avoir une très bonne connexion et relation, mais je ne pense pas qu’il m’ait vraiment donné une chance.

