Brianna Chickenfry de Barstool et Grace O’Malley sur les rumeurs de querelle

Brianna « Chickenfry » LaPaglia et Grace O’Malley ont répondu aux rumeurs selon lesquelles elles se disputaient. Brianna LaPaglia/Instagram

L’amitié de Brianna « Chickenfry » LaPaglia avec Grace O’Malley est OK.

Les co-animateurs du podcast « Plan Bri Uncut » et leurs meilleures amies de longue date ont mis fin aux rumeurs selon lesquelles ils se disputaient après que les utilisateurs de TikTok aient remarqué que LaPaglia n’avait pas souhaité publiquement un joyeux anniversaire à O’Malley.

«Je n’ai pas eu TikTok depuis des mois. Mais apparemment, tout ce que tout le monde fait là-bas, c’est parler de ma vie », a écrit LaPaglia sur son histoire Instagram mercredi – malgré publication sur l’application de partage de vidéos pas plus tard que le 8 octobre.

Les co-animateurs du podcast « Plan Bri Uncut » sont amis depuis qu’ils sont adolescents. Brianna LaPaglia/Instagram

LaPaglia n’a pas publiquement souhaité à O’Malley un joyeux anniversaire dimanche. Brianna LaPaglia/Instagram

LaPaglia, qui a récemment vécu une rupture avec le chanteur country Zach Bryan, a déclaré à ses abonnés qu’elle « n’était pas intéressée à partager [her] les relations personnelles en ligne ne sont plus parce qu’Internet veut tellement les ruiner toutes.

Cependant, avec tous les bavardages entourant son amitié avec O’Malley, LaPaglia a ressenti le besoin de clarifier les choses.

« Grace est comme une sœur depuis que j’ai 15 ans », a-t-elle écrit. « Je lui ai souhaité un joyeux anniversaire en privé. »

« Je lui ai souhaité un joyeux anniversaire en privé », a écrit LaPaglia sur son histoire Instagram mercredi. Brianna LaPaglia/Instagram

O’Malley, quant à lui, a demandé aux fans de donner à LaPaglia « de l’espace et du temps ». Grace O’Malley/Instagram

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

LaPaglia, 25 ans, a rappelé aux fans qu’elle « vivait une semaine d’enfer » dans la foulée de sa séparation d’avec Bryan, elle n’a donc pas pensé à publier un message d’anniversaire sur les réseaux sociaux dimanche lorsque O’Malley a eu 26 ans.

« C’est tout ce qu’il y a à dire », a-t-elle conclu son message.

O’Malley a également profité de son histoire Instagram mercredi pour répondre aux rumeurs sur le couple.

LaPaglia a récemment vécu une rupture avec le chanteur country Zach Bryan. briannalapaglia/Instagram

Elle a dit qu’elle avait eu une « semaine d’enfer ». briannalapaglia/Instagram

« L’année dernière et quelles que soient les nombreuses années, cela a été un véritable tourbillon pour l’amitié de Brianna et moi », a-t-elle légendé une photo d’elle pointant un pistolet-jouet sur Bryan.

« Oui. On ne peut le nier. Mais je ne me sentirais pas bien si je ne vous demandais pas au moins gentiment de lui donner l’espace et le temps dont elle a besoin pour avancer et guérir », a ajouté le comédien.

C’est la deuxième fois en cinq mois que LaPaglia et O’Malley sont contraints de mettre fin aux rumeurs de rupture entre eux.

LaPaglia et O’Malley, vus ici lors des Golden Globe Awards en janvier, ont également mis fin aux rumeurs de rupture en mai. Le Hollywood Reporter via Getty Images

LaPaglia a insisté sur son podcast « BFFs » à l’époque sur le fait qu’elle et O’Malley seraient « les meilleurs amis pour toujours ». Grace O’Malley/Instagram

Après que LaPaglia ait déclaré en mai qu’elle envisageait de lancer un podcast solo, certains auditeurs ont supposé qu’elle abandonnait son amie.

O’Malley par la suite admis sur « Plan Bri Uncut » que le duo n’était pas « d’accord » mais a appelé les trolls Internet pour avoir tenté de « épingler » [them] les uns contre les autres. »

LaPaglia, pour sa part, a insisté sur son autre podcast Barstool, « BFFs », au moment où elle et O’Malley seront « les meilleurs amis pour toujours ».