Brianna Busse excelle dans le sport et les universitaires à Del Norte High

Brianna Busse de Del Norte est une athlète multisports. Certains diraient que le cross-country et l’athlétisme sont presque le même sport puisque bon, courir, c’est courir, non ?

Même si vous acceptez cette théorie, qui ne correspond pas exactement à l’aîné qu’ils appellent Bri, qu’en est-il de celle-ci ? Elle est également l’une des meilleures lutteuses de la section de San Diego.

En d’autres termes, entre août et juin, Busse ne ralentit jamais, ce qui rend son A 4,45 GPA encore plus impressionnant.

Et comme en classe, elle a réussi à réussir au plus haut niveau dans les trois sports. Mais demandez-lui lequel est son préféré et tout ce que vous obtenez est un silence avant la réponse : « tous ».

Le cross-county est la saison sportive en cours et Del Norte est classée équipe n ° 2 dans la section derrière la division III de la cathédrale catholique. Les Nighthawks de Division I devraient figurer dans le top 10 de l’État lorsque ces classements seront publiés plus tard dans la saison.

C’est parce qu’il y a un an, Del Norte s’est classé quatrième aux championnats de la Division I de l’État. L’étonnant record personnel de Busse, 19 minutes et 19,1 secondes sur le parcours de 3,1 milles de Woodward Park à Fresno, a été le cinquième buteur de l’équipe des Nighthawks, à la 61e place sur 177 coureurs.

« C’est le meilleur résultat jamais réalisé pour Del Norte », a déclaré Busse, dont on se rend vite compte qu’il est un joueur d’équipe majeur. « Je n’avais jamais battu les 20:16 sur ce parcours et, en deuxième année, j’ai terriblement couru – cette fois, j’étais 90 secondes plus rapide. »

Del Norte n’était qu’à cinq points du troisième et à huit du deuxième.

« Notre objectif depuis le début de la saison était de nous classer encore plus haut en tant qu’équipe cette année », a déclaré Busse. « Nous avons perdu une grande coureuse (Hannah Riggins à l’obtention du diplôme), mais nous avons quatre de nos cinq meilleures coureuses de retour (Emily Russo, Ella et Paige Echsner, et Busse), nos deux étudiants de première année de l’année dernière (Addison Lane et Liah Enyedi) ont Je me suis beaucoup amélioré et notre meilleure étudiante de première année cette année (Eliza Hong) est vraiment bonne.

Busse elle-même est bien en avance sur ce qu’elle était il y a un an lorsqu’elle avait raté août et septembre en raison d’une blessure.

Ce qui le rend encore plus intéressant, c’est qu’elle n’est pas une coureuse de fond typique.

Sur la piste au printemps, elle n’a jamais couru plus de 1 600 mètres (un peu moins d’un mile) et était une remplaçante clé de ce qui s’est avéré être une équipe de relais 4×800 championne d’État et nationale.

Ce quatuor – Russo, les Echsner et Riggins – a remporté le titre d’État en 8 : 55,99 et deux semaines plus tard, a enregistré un temps de 8 : 51,78 pour remporter les Nike Nationals. Ils ont également réalisé un temps de 9:00,77 pour remporter l’Arcadia Invitational.

Mais presque une fois sur deux, Del Norte a organisé l’événement, y compris lors des finales de section, Busse était là et même à l’état, elle était prête à jouer le rôle de remplaçante.

« En fin de compte, nous aurions probablement pu gagner avec elle (Del Norte a gagné l’État avec plus de cinq secondes) », a déclaré l’entraîneur Chris Jacobs. «Cela s’est déroulé jusqu’à la dernière seconde, mais Paige a terminé le saut à la perche juste avant le 4×800, elle a donc pu courir.

« Bri s’est réchauffée avec les autres et elle était prête à partir. »

Busse est passé d’un membre possible de l’équipe de relais à sa plus grande pom-pom girl.

« J’étais incroyablement heureuse pour eux », a déclaré Busse, qui savait qu’il faudrait des circonstances inhabituelles pour qu’elle intervienne. « En fait, toute l’équipe criait à mort. »

Ses records de 2:21 au 800 et de 5:19 au 1600 sont de bon augure pour cette année, mais elle fera d’abord la transition vers la lutte après la compétition de cross-country de l’État.

Luttant à 128 livres, elle a terminé deuxième de la section derrière Kayla Edwards de Rancho Buena Vista, la même lutteuse qui l’a battue en deuxième année. Edwards revient également cet hiver.

« J’ai une formation en jiu jitsu et en karaté », a déclaré Busse, « et ils m’aident tous les deux en lutte. Le Jiu Jitsu m’a aidé à prendre conscience du tapis tandis que le karaté (où elle était ceinture noire) m’a habitué à un sport de contact.

« Le cross-country fait en sorte que lorsque les autres sont fatigués en troisième période, je peux m’appuyer sur ce conditionnement et continuer. Les trois sports s’entraident mentalement et il faut être fort mentalement dans les trois.

Entre trois sports et études (où elle a obtenu un score de 1 590 au test SAT, ne manquant qu’une seule réponse), elle trouve encore le temps de préparer occasionnellement des biscuits pour l’équipe de cross-country dont elle est l’une des capitaines.

« Être capitaine, c’est amusant », a-t-elle déclaré. « J’ai vu des seniors dans le passé qui étaient capitaines et j’essaie juste d’être un leader. Aussi jeunes que nous soyons cette année, nous voulons profiter de cet enthousiasme juvénile.

À ses côtés se trouve son père, Brian, qui, selon elle, n’a jamais manqué une de ses compétitions de cross-country, d’athlétisme ou de lutte.

« Grâce à sa présence, je ne ressens aucune pression », a déclaré Busse, ajoutant « dans n’importe quel sport ».