Briana et Vincent de #MAFS attendent un bébé

Un couple #MAFS parfaitement apparié se prépare à accueillir son premier enfant !

Briana Myles et Vincent Morales, qui se sont rencontrés et mariés lors de la saison 12 de “Married At First Sight”, attendent leur premier bébé ensemble.

Le représentant du duo a confirmé la nouvelle à PERSONNES exclusivement au milieu du couple basé à Atlanta partageant de belles photos de maternité.

« Je suis plus que reconnaissante et excitée pour mon nouveau titre, maman ! » Myles a dit PERSONNES. « Le fait que Dieu m’ait choisi pour être parent est remarquable. Même si j’ai très peur d’accoucher et que je pense constamment aux “et si” en raison de problèmes de santé, je suis trop excitée à l’idée d’apporter une nouvelle vie au monde.”

Elle a également ajouté qu’elle “avait hâte” de voir son mari jouer le rôle de père.

Le fier futur papa Vincent, que les fans connaissent affectueusement sous le nom de “Champagne Vinny”, a également exprimé son enthousiasme à PEOPLE.

“C’est comme quand on m’a dit que je serais mariée au premier regard. Je n’avais aucune idée de qui je rencontrerais à l’autel, mais je savais que je tomberais amoureux dès que je poserais les yeux sur ma femme. C’est le même type de sentiment de nervosité heureuse », a expliqué Vinny. “Ce sont beaucoup d’émotions qui me traversent, mais j’ai hâte que mon bébé arrive et je peux submerger mon enfant d’amour.”

Le bébé de Vincent et Briana sera le 11ème enfant né d’une success story #MAFS. Plus récemment, Woody et Amani de la saison 11 de “Married At First Sight” ont accueilli un petit garçon en juin.

Félicitations Vinny et Bri!