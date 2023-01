Briana et Ashley partent après le combat – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MTV

En grandissant, les gens disaient toujours : « Deux torts ne font pas un bien », et c’était un bon conseil. Mais c’était aussi un conseil que Briana DeJesus aurait pu en bénéficier avant de se battre avec Ashley Jones au Réunion de famille de maman adolescente. Comme les téléspectateurs l’ont vu la semaine dernière, Briana, Ashley et leurs mères tous a lancé leur combat à divers moments de la nuit, mais les choses ont vraiment pris une tournure quand Ashley a craché sur Briana. Le combat était assez grossier tout autour, mais s’il s’était terminé là, Ashley aurait probablement été la seule à envoyer ses bagages. Cependant, immédiatement après qu’Ashley ait accroché un loogie, Briana a ramassé une bouteille d’eau en acier inoxydable et l’a jetée vers son ennemi juré, ce qui a conduit à son propre bannissement de la série.

Les producteurs ont annoncé la nouvelle à Briana et sa mère, Roxaneaprès avoir eu une conversation avec Dr Cheyenne Bryant (alias Coach B) et ont révélé qu’ils n’avaient aucun intérêt à faire amende honorable avec Ashley et sa mère, Thé. Cela n’aurait pas eu d’importance s’ils étaient intéressés par une quelconque résolution, cependant – les producteurs ont regardé les images et quand ils ont vu Briana lancer la bouteille d’eau, ils ont pris la décision de la démarrer. Il est en fait écrit dans les contrats des dames qu’elles ne peuvent pas être physiques avec d’autres membres de la distribution, et si elles le font, elles seront envoyées faire leurs valises. Briana savait que c’était une conséquence potentielle, mais elle n’avait pas l’impression d’avoir fait quelque chose de mal. En fait, elle a dit qu’elle se défendait juste après s’être fait cracher dessus.

Maman ado producteur Larry Musnik a dit à une Briana aux larmes aux yeux qu’elle aurait pu se défendre sans devenir physique, avant de partager qu’Ashley et Tea partaient également. Ashley et Tea ont en fait pris cette décision par eux-mêmes après qu’Ashley ait dit à l’entraîneur B qu’elle était enceinte, mais Tea a fait une blague en disant qu’ils n’auraient probablement pas été autorisés à rester de toute façon. Et la conversation de Larry avec Briana et Roxanne a en quelque sorte confirmé cela.

Lorsque les autres membres de la distribution ont appris que Briana était expulsée, ils ont été assez contrariés. Ils ont convenu qu’Ashley aurait dû partir, mais ils ne voulaient pas que Briana parte. La plupart ont été stupéfaits par la nouvelle, mais la meilleure amie de Briana Jade Cline ne pouvait pas le gérer. Elle a appelé sa mère, a paniqué et a pleuré, disant qu’elle voulait aussi rentrer à la maison. Si sa meilleure amie ne tournait plus avec le groupe, elle ne le voulait pas non plus.

Pour être honnête, tout le monde était épuisé émotionnellement après l’énorme combat, alors il vaut peut-être mieux que Briana et Ashley soient expulsées de la série. Nous devrons simplement nous connecter pour savoir comment leurs sorties affectent le reste de la saison.

