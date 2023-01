Briana DeJesus, la querelle d’Ashley Jones fait rage – Hollywood Life

Voir la galerie





Le Maman ado les stars et leurs mères se sont toutes unies pour la toute première fois – pour un drame majeur – lors de la première de la saison de Réunion de famille de maman adolescente le 3 janvier. Et alors que certains des acteurs étaient tout simplement ravis de participer aux diverses activités physiques (ils ont sauté à l’élastique dans l’épisode de cette semaine) et de suivre une thérapie, la tension s’est installée entre Briana DeJesus et maman Roxaneet Ashley Jones et maman Thé en raison d’une horrible querelle sur les réseaux sociaux qui s’est déroulée avant le début du tournage, le plaisir n’a donc pas duré très longtemps.

Briana a déclaré que depuis la dernière saison de Famille Réunion, il y avait un “drame Internet étrange” avec Ashley, et c’était bouleversant parce que le casting “a conclu un pacte” pour ne pas se parler en ligne. Briana a déclaré qu’en raison des bouffonneries en ligne d’Ashley, elle avait le sentiment que “la confiance était brisée” et qu’elle n’avait aucun intérêt à vouloir “réparer le problème” lorsqu’elle est arrivée sur le plateau cette saison. La mère de Briana, Roxanne, a déclaré que la mère d’Ashley, Tea, s’était également impliquée dans le drame en ligne, mais qu’elle devrait “s’occuper de ses propres affaires” à l’avenir.

On commence la nouvelle année du bon pied : avec des retrouvailles mère-fille comme on n’en a JAMAIS vu 🥳 Saison 2 de #TeenMomFamilyReunion premières le 3 janvier sur @MTV ✈️🏔 pic.twitter.com/CmrbpO4R1Q – Maman ado (@TeenMom) 13 décembre 2022

Apparemment, Briana avait dit qu’elle voulait “cracher” sur Kailyn Lowry après avoir remporté le procès que Kail a intenté contre elle, et Ashley a défendu Kailyn en disant que personne ne devrait cracher sur personne. “Briana n’a pas aimé ça et c’est devenu un putain de truc”, a expliqué Ashley. “Roxy [then] ressenti le besoin de se lancer », alors Tea lui a dit de garder la bouche fermée.

Ainsi, une fois qu’Ashley et Tea sont arrivés à la première, les choses sont devenues “gênantes” très rapidement, car Ashley et Tea, et Briana et Roxanne ont refusé de se reconnaître. Heureusement, le groupe a été rapidement escorté à une activité de saut à l’élastique, il n’y avait donc pas beaucoup de place pour la conversation. Mais quand Briana est allée sauter, Ashley et Roxanne se sont éloignées et se sont assises dans la camionnette de sprinter, refusant de l’encourager et de célébrer son exploit. Et cela a évidemment rendu Briana et Roxanne assez folles – plus folles qu’elles ne l’étaient déjà.

De retour à la maison, Catelynn Lowell choqué tout le monde avec des invités surprises — Maman adolescente : jeune et enceinte étoiles Kiaya Elliot et Kayla Sessler, ainsi que leurs propres mères. Mais parce que Kiaya et sa mère ont leur propre boeuf avec Ashley et Tea, “l’énergie négative” au sein du groupe s’est encore aggravée.

Ashley a dit qu’elle “n’avait jamais eu de problème” avec Kiaya, donc elle était confuse quant à la raison pour laquelle Kiaya avait un problème avec elle – elle a supposé que c’était juste “populaire” de ne pas l’aimer, mais Kiaya a dit qu’Ashley était allée en ligne et avait écrit un tas de trucs négatifs à son sujet sur Instagram. Quoi qu’il en soit, Ashley a dit qu’elle allait juste “me faire” cette saison, pour que tout le monde puisse faire de même et ne causer aucun drame. On verra combien de temps ça dure…

Vous voulez plus de drame ? Nouveaux épisodes de Réunion de famille de maman adolescente diffusé le mardi à 20h sur MTV.

