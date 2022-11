Briana DeJesus et Bobby Scott se séparent – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MTV

téléspectateurs de Teen Mom: Le prochain chapitre j’ai enfin compris pourquoi Briana DeJesus a rompu avec son petit ami Policier Scott. Lors de l’épisode de la série du 29 novembre, le joueur de 28 ans a confirmé qu’ils s’étaient séparés. La relation à distance a eu un début prometteur, mais la romance a empiré lorsque Briana a demandé de l’espace à Bobby et (choquant) il le lui a en fait donné.

Découvrez où Briana et Bobby en sont CE SOIR dans un NOUVEL épisode de #Maman ado: Le prochain chapitre à 8/7c le @MTV! 👀🫶 pic.twitter.com/FQwktQ9VUb – Maman ado (@TeenMom) 29 novembre 2022

“Je vais juste lui dire que nous devons prendre du temps pour ma santé mentale”, a expliqué Briana à son amie de la saison Shae. « C’est une longue distance donc c’est beaucoup d’efforts. L’espace pour moi, c’est : “Je ne veux pas ressentir la pression de devoir communiquer 24h/24 et 7j/7 ou d’être sur Facetime”. Je veux toujours qu’il me surveille. J’espère qu’il continuera à me tendre la main et à me soutenir dans ma décision.

Après avoir demandé de l’espace – par SMS – Briana n’a pas eu de nouvelles de Bobby pendant trois semaines. Elle l’a donc recontacté pour savoir pourquoi il avait cessé de lui parler (oui, vraiment). Lorsqu’elle a découvert que Bobby était déjà en Floride, elle lui a demandé s’ils pouvaient avoir une conversation en face à face.

“Je pense qu’il faut être deux pour qu’une relation fonctionne et nous ne travaillons pas tous les deux”, a déclaré Briana à Bobby dans un café. « Peut-être que j’en demande trop à la mauvaise personne. Si je suis déprimé ou triste, je veux juste que mon partenaire montre qu’il est là.

Elle a ajouté: “Je ne suis pas heureuse dans cette relation en ce moment. À mes yeux, je pense que nous sommes finis.

Bobby a essayé d’expliquer à Briana qu’il ne faisait qu’honorer ses souhaits – après tout, elle lui a littéralement demandé de lui laisser un peu d’espace – mais elle ne voulait rien entendre. Plus tard, elle a dit à Shae: “J’ai besoin de quelqu’un pour moi et il n’était pas là.”

Vous voulez plus de drame ? Nouveaux épisodes de Teen Mom: Le prochain chapitre diffusé le mardi à 20h sur MTV.