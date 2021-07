Briana DeJesus de Teen Mom choque les fans alors que sa fille Stella, 4 ans, boit dans une tasse arborant les mots « f ** k off »

BRIANA DeJesus a partagé une photo de sa fille de quatre ans, Stella, buvant dans une tasse avec « gentiment f ** k off » écrit dessus.

le Maman adolescente 2 La star de 27 ans a choqué les fans en publiant lundi la photo de la tasse explicite sur ses histoires Instagram.

Briana DeJesus a partagé une photo de sa fille Stella, quatre ans, buvant dans une tasse avec « f ** k off » écrit dessus[/caption]

La photo montrait Stella levant les yeux vers l’appareil photo tout en prenant une gorgée de la tasse, qui avait le juron écrit à l’intérieur.

Briana a simplement sous-titré le cliché avec un emoji haussant les épaules.

Le cliché ironique survient une semaine après que Briana a été poursuivie en justice par sa co-vedette de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, pour diffamation.

Le Soleil a révélé en exclusivité que Kailyn poursuit sa co-vedette de Teen Mom 2 Briana pour avoir affirmé qu’elle avait « battu » son bébé papa Chris Lopez.

Elle est maman de Stella et Nova, neuf ans[/caption]

Kailyn a réclamé le MTV La star « a affirmé que Lowry avait physiquement battu Christopher Lopez, le père de deux des fils de Lowry, et qu’il était entré par effraction dans la maison de la mère de M. Lopez. »

Kailyn partage ses deux plus jeunes fils avec Chris.

Selon des documents judiciaires obtenus par The Sun, l’équipe juridique de Kailyn a affirmé que les commentaires de Briana étaient faux et avaient été faits « dans le but de nuire à Lowry… L’accusé a utilisé Lowry pour attirer davantage l’attention des médias sur elle-même ».

Kailyn est ensuite entrée dans leur querelle de longue date dans les documents judiciaires déposés le 25 juin, qui a commencé lorsque Briana a rejoint Teen Mom 2 en 2017.

Briana est poursuivie par Kailyn Lowry[/caption]

Briana a accusé Kailyn d’avoir « battu » son bébé papa Chris[/caption]

Les documents judiciaires affirmaient : « La conduite de l’accusé envers Lowry, y compris la poursuite de l’ancien mari de Lowry et de M. Lopez, est si flagrante qu’en septembre 2020, un influenceur des médias sociaux a créé une vidéo intitulée : « Briana DeJesus est-elle obsédée par Kail Lowry ?!

« Dans cette vidéo, l’influenceur a qualifié la conduite du défendeur envers Lowry de ‘effrayante’, ‘pathétique’ et ‘poussière’.»

Les costars ont une longue histoire de querelles[/caption]

Peu de temps après que Kailyn ait rempli les papiers, la sœur de Briana Brittany a fustigé la mère de quatre enfants pour avoir fait appel à une équipe juridique contre sa sœur.

S’adressant à Twitter, la star de MTV a écrit: « Vous pouvez tous venir pour moi tout ce que vous voulez, ce n’est que mon opinion personnelle et j’ai droit à ma liberté d’expression mais je pense que Kail Lowry respire DRY P *** Y ÉNERGIE. »

Brittany a poursuivi, partageant d’autres opinions sur la question et la même phrase une fois de plus: «Une femme blanche appelant à l’aide juridique contre une personne de couleur… typique Karen s**t.

« Encore une fois… DRY P *** Y ENERGY! »





Pendant ce temps, le week-end, Briana a laissé entendre que le producteur de Kailyn a été licencié après que les cotes aient atteint un plus bas historique.

Il y a quelques jours à peine, il a été signalé que certains producteurs de Teen Mom 2 ont été licenciés après que les cotes d’écoute de l’émission aient considérablement chuté.

Briana a pesé sur les licenciements en tweetant: « Je me demande quelle fille n’aura plus son producteur préféré #BriWasRight. »

Kailyn travaille régulièrement avec le producteur Patrick Nolan sur Teen Mom 2.