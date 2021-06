Brian Wilson, les deux tiers de Wilson Phillips chantent « God Only Knows »

C’est la réunion de famille ultime.

Le fondateur des Beach Boys, Brian Wilson, a interprété son classique à succès « God Only Knows » avec ses deux filles, Carnie et Wendy, aux côtés de Kelly Clarkson lors de l’épisode de jeudi de « The Kelly Clarkson Show ».

La fille de 16 ans de Carnie, Lola Bonfiglio, a également rejoint sa famille sur scène, marquant la première fois que les trois générations des Wilson se produisent ensemble.

« God Only Knows » est apparu à l’origine sur le 11e album studio des Beach Boys Pet Sounds en 1966 et a déjà été repris par Bryan Adams, David Bowie, Elvis Costello, Natalie Maines des Dixie Chicks et bien d’autres. Le classique à succès a également été présenté dans des films tels que « Boogie Nights » en 1998 et « Love Actually » en 2003.

Carnie, la fille aînée de Wilson, a déclaré que la performance nostalgique était « le moment que j’attendais » sur des médias sociaux.

« Je savais que je serais une épave émotionnelle, mais c’était vraiment autre chose. Alors merci Kelly », a déclaré Carnie, visiblement émue, dans une série d’histoires Instagram publiées jeudi.

Brian Wilson :parle du nouveau documentaire « Long Promised Road » avant la première du Tribeca Film Festival

Elle a également partagé sa réaction après avoir regardé la performance à la télévision, la qualifiant d’expérience qu’elle « n’oublierait jamais ».

« Je viens de regarder la performance de Kelly Clarkson dans ‘God Only Knows’ et voir mon enfant chanter avec nous… était probablement la plus belle chose que j’aie jamais vue », a-t-elle déclaré en retenant ses larmes. « Et de voir mon père en arrière-plan comme ça… Je savais que je serais une épave émotionnelle, mais c’était vraiment autre chose. »

Les deux filles Wilson font partie du groupe de musique pop Wilson Phillips, aux côtés de Chynna Phillips, la fille de John et Michelle Phillips des Mamas & the Papas.

Les fans se sont tournés vers Twitter pour réagir à la performance, qu’un utilisateur a qualifiée de « belle ».

« Wow !!!! J’aime tellement ça !! Tellement beau !! La combinaison de voix de Tout le monde était de la pure magie », a écrit @VickiSmith06.

« C’ÉTAIT ABSOLUMENT INCROYABLE ET BEAU !!! » utilisateur @chalotteRennin1 ajoutée.

Musique:Garth Brooks se sent une « grande responsabilité » de relancer la tournée record du stade « de la bonne façon »

Plus récemment, l’icône des Beach Boys, Wilson, a fait l’objet du nouveau documentaire « Long Promised Road », qui a été présenté en première au Tribeca Film Festival plus tôt ce mois-ci.

Le célèbre timide Wilson, 78 ans, s’ouvre à sa manière stoïque et douce tout au long du film de 95 minutes, qui se concentre sur une sorte de road trip entre le chanteur et le monteur de Rolling Stone Jason Fine.

« Brian a des souvenirs dans toute la ville, à la fois dans ses chansons et les paroles qu’il a écrites, mais aussi juste dans sa propre vie », a déclaré Fine lors d’une projection virtuelle du film. « Alors en conduisant à LA avec Brian, vous savez que c’est quelqu’un qui est souvent considéré comme un gars reclus, mais vraiment, c’est sa ville. »

Contributeurs : Brian Mansfield, Patrick Ryan