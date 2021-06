Brian Wilson des Beach Boys parle du nouveau documentaire intime « Long Promised Road »

Brian Wilson est un homme de très peu de mots.

L’icône des Beach Boys est le sujet du nouveau documentaire « Long Promised Road », qui a été projeté virtuellement pour les journalistes lundi soir avant sa première mondiale au Tribeca Film Festival le 15 juin.

Mais le célèbre timide Wilson, 78 ans, s’ouvre à sa manière stoïque et douce tout au long du film de 95 minutes, qui se concentre sur une sorte de road trip entre le chanteur et le monteur de Rolling Stone Jason Fine.

Fine, qui a interviewé Wilson à plusieurs reprises au fil des ans, parcourt Los Angeles avec Wilson revisitant les anciens repaires du musicien et écoutant les Beach Boys. Les deux parlent de tension au sein du groupe, de la création de « Pet Sounds » en 1966 et de l’album inachevé « Smile », ainsi que des problèmes de santé mentale du chanteur.

« Dans les hauteurs » :La comédie musicale Lin-Manuel Miranda ouvrira le Tribeca Film Festival ce mois-ci

« Nous adorons conduire et parler », a déclaré Fine lors d’une conférence de presse virtuelle après la projection. « C’est juste quelque chose que nous faisons depuis longtemps. Nous avons passé beaucoup de temps à le faire ensemble, donc c’était très naturel de cette façon. Et vous savez ce sentiment quand vous conduisez : il y a moins de pression. Conversations démarrer, arrêter, vous pouvez écouter de la musique.Les choses se passent un peu naturellement quand vous êtes dans ce rythme de la route.

« Brian a des souvenirs dans toute la ville, à la fois dans ses chansons et les paroles qu’il a écrites, mais aussi juste dans sa propre vie », a poursuivi Fine. « Alors en conduisant à LA avec Brian, vous savez que c’est quelqu’un qui est souvent considéré comme un gars reclus, mais vraiment, c’est sa ville. »

Le réalisateur de « Road » Brent Wilson (aucun lien avec Brian) a tourné environ 70 heures de Fine et Wilson conduisant ensemble. Il a également tiré des images d’archives inédites, des photos et des films personnels, y compris de Wilson en train de tâtonner doucement ses vœux de mariage avec sa deuxième épouse Melinda Ledbetter.

Dans deux des moments les plus dévastateurs du film, Wilson se souvient de sa relation de contrôle avec le psychologue Eugene Landy. Le chanteur décrit comment Landy ferait manger des spaghettis par terre à Wilson et ne le laisserait pas voir sa famille alors qu’il luttait contre son poids et son abus de drogue et d’alcool.

Plus tard dans le film, Fine annonce à Wilson que l’ancien manager des Beach Boys Jack Rieley est décédé des années plus tôt, en 2015. Wilson essuie les larmes de ses yeux, affirmant que la révélation » m’a absolument brisé le cœur « .

Wilson était également présent pour la conférence de presse sur Zoom. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de faire le documentaire, il a simplement répondu : « Je ne sais pas. Je viens de me décider. »

Un autre journaliste s’est demandé pourquoi le légendaire auteur-compositeur fréquente le Beverly Glen Deli de Los Angeles. Sa réponse : « Les serveurs et les serveuses et le cuisinier. »

En repensant à l’apogée des Beach Boys dans les années 60, Wilson a cité Chuck Berry et les Rolling Stones comme inspirations, et a admis qu’il y avait une rivalité avec les Beatles.

« Moi et Mike (Love, le saxophoniste des Beach Boys) étions un peu jaloux des Beatles, car ils ont repris toute la scène musicale », a déclaré Wilson.

Tout au long du documentaire, qui cherche toujours à être distribué, des artistes comme Elton John, Bruce Springsteen et Nick Jonas ont fêté Wilson et son influence sur la musique populaire via des interviews de têtes parlantes.

Le Tribeca Film Festival débute officiellement mercredi avec des projections en personne et en plein air de « In the Heights » dans les quartiers de New York, avant la sortie en salles de la comédie musicale vendredi.