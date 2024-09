Brian Williams s’apprête à faire un retour choc sur la chaise d’ancrage d’Amazon pour la soirée électorale

Le retour surprise de Brian Williams au poste de présentateur est « imminent », une source proche des discussions ayant déclaré au Daily Beast que le journaliste chevronné s’apprêtait à signer un accord avec Amazon Prime Video pour une émission spéciale de la soirée électorale.

Williams, 65 ans, n’a pas présenté d’émission à l’antenne depuis qu’il a brusquement démissionné de NBC en 2021. Désormais, son surprenant retour du désert télévisuel semble prêt à avoir lieu sur Amazon alors que le géant du streaming fait sa première incursion dans l’espace de l’actualité de dernière minute. .

« C’est une réinvention d’une soirée électorale traditionnelle », a déclaré la source bien placée au Daily Beast, ajoutant que le programme ne publierait pas les résultats de l’élection de 2024, mais inclurait une « couverture complète » et aurait accès aux mêmes informations que celles de 2024. organismes de presse traditionnels.

L’émission spéciale sur les élections en Amazonie, rapportée pour la première fois par Dylan Byers of Puck, vise à proposer « une discussion non partisane sur les événements de cette soirée », selon l’initié. Les téléspectateurs pourront diffuser le programme, qui proviendra des studios Amazon MGM à Los Angeles. L’émission spéciale en direct débutera à 17 heures. pm HE avec une « émission d’avant-match », puis couvrez l’élection de 18 heures jusqu’au décompte des résultats finaux.

L’émission spéciale électorale soulève la perspective alléchante de voir Amazon entrer dans le secteur très compétitif de l’information, où les réseaux traditionnels sont confrontés à une baisse d’audience et à une pression financière croissante.

Avec plus de 200 millions d’abonnés Prime dans le monde, Amazon serait immédiatement en mesure d’atteindre une audience mondiale de consommateurs désirables. Amazon a déjà étendu ses offres de streaming au sport et au divertissement, dépensant des milliards en droits pour le football, le basket-ball, le football et le cricket et des milliards supplémentaires en programmes originaux, dont plus de 700 millions de dollars pour ses droits de diffusion en continu. Seigneur des Anneaux séries en streaming.

La réservation d’invités et d’experts pour l’élection spéciale d’Amazon, a indiqué la source interne, est en cours, notant qu’il existe de nombreux experts notables disponibles pour participer parce que les réseaux traditionnels ont réduit le nombre de contributeurs.

« La couverture des soirées électorales est quelque chose dans lequel (Williams) s’est spécialisé et aime faire, et l’opportunité de le faire dans un nouvel environnement, mais avec un regard tourné vers la tradition et l’avenir en même temps, je pense qu’il trouve attrayant, « , a déclaré la source.

Williams, qui a passé 28 ans chez NBC News, a été suspendu du classement n°1. NBC Nouvelles du soir programme en 2015 après avoir déformé sa couverture de la guerre en Irak en 2003.

Au fil des années, Williams avait affirmé qu’il se trouvait à bord d’un hélicoptère Chinook en Irak qui avait essuyé le feu de l’ennemi et avait été contraint d’atterrir en territoire dangereux. Lorsque des vétérans irakiens ont contesté cette version, Williams a rétracté son histoire et s’est excusé.

Après qu’une enquête interne de NBC News ait révélé une série d’inexactitudes dans d’autres récits d’événements d’actualité, Williams a été démis de ses fonctions de présentateur chez NBC News et banni sur MSNBC.

Au sein du réseau câblé, Williams a lancé La 11ème heure programme et a passé cinq ans à reconstruire sa réputation d’intervieweur qualifié et de spécialiste des dernières nouvelles. Sa couverture de l’élection présidentielle de 2020 et de l’insurrection du Capitole a gagné le crédit des téléspectateurs et des critiques.

Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaires du Daily Beast au moment de la publication.