Brian Williams revient pour couvrir la soirée électorale pour Amazon Prime

L’ancienne star de NBC News, Brian Williams, est en train de finaliser un accord pour ancrer la couverture en direct des résultats de l’élection présidentielle pour Prime Video d’Amazon, dans le cadre de la première tentative du streamer de couverture de l’actualité en direct, selon deux personnes proches du projet.

Williams, 65 ans, n’a plus regardé la télévision depuis qu’il a quitté son foyer professionnel de 28 ans en 2021. Il a parlé avec un certain nombre de réseaux et de services de streaming de projets, mais c’est le premier à se concrétiser. Il serait dans sa zone de confort chez Prime Video, puisqu’il dirigeait les programmes nocturnes de l’élection présidentielle de NBC en 2008 et 2012 et la couverture de son réseau câblé MSNBC en 2016 et 2020.

Un représentant de Prime Video a refusé de commenter. Mais les personnes informées du dossier ont déclaré qu’un accord était imminent.

L’entrée d’Amazon dans la couverture de l’actualité en direct ne sera pas une évolution bienvenue pour les réseaux de télévision traditionnels, qui ont du mal à maintenir leur assise financière alors que le public se tourne vers le streaming. Presque toutes les agences de presse cherchent à réduire leurs coûts après les élections de 2024.

Ces dernières années, Prime Video est devenue une référence en matière de sports en direct en diffusant les matchs du jeudi soir de la NFL. Ce sera également la plateforme de streaming de la NBA à partir de la saison 2025-26. Les informations en direct pourraient être la prochaine frontière du streamer.

Mais pour l’instant, le programme de la soirée électorale serait un événement unique et ne ferait pas partie d’un effort plus vaste visant à introduire Prime Video dans le secteur de l’information télévisée, selon une personne proche des discussions.

Les dirigeants d’Amazon ont été persuadés d’expérimenter l’information, car des millions de jeunes téléspectateurs qui ne regardent pas la télévision traditionnelle devraient participer à l’élection entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Trump. Beaucoup d’entre eux se tournent vers TikTok et YouTube comme sources d’informations.

La couverture électorale de Prime Video proviendra du studio d’Amazon à Culver City et commencera à être diffusée en direct une heure avant la clôture du scrutin le 5 novembre. Le plan est de garder Williams sur le flux jusqu’à ce qu’un vainqueur soit annoncé, bien qu’il existe une possibilité de clôture. course qui pourrait prendre plusieurs jours à régler.

Prime Video ne dispose pas de sa propre chaîne d’information. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire du Washington Post, mais le journal ne serait pas formellement impliqué dans le projet. Jonathan Wald, un producteur et dirigeant chevronné de nouvelles télévisées qui a travaillé en étroite collaboration avec Williams chez NBC, superviserait la production.

Le programme serait différent de la couverture électorale traditionnelle. L’opération soutenant Williams ne disposerait pas d’un bureau de décision qui examine les données et appelle les gagnants. Prime Video dépendrait des appels état par état passés par Associated Press.

La couverture de Prime Video sera plus proche du programme nocturne de MSNBC « The 11th Hour With Brian Williams », où le présentateur a fait un compte rendu aux journalistes, aux historiens et aux experts sur les événements de la journée. Williams a gagné une forte popularité parmi les téléspectateurs qui ont écouté son esprit vif et son approche conversationnelle aérée des sujets.

« The 11th Hour » a également réhabilité la carrière de Williams. Il a rejoint MSNBC en 2015 à la suite d’un scandale lié à de fausses déclarations qu’il avait faites sur ses expériences de couverture de la guerre en Irak, ce qui lui a coûté le prestigieux poste de présentateur de « NBC Nightly News » qu’il a occupé pendant 10 ans.